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Спорт

В Астане назвали первых победителей чемпионата Казахстана по велоспорту на треке

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 18:06 Фото: olympic.kz
Астана в эти дни принимает чемпионат Республики Казахстан по велоспорту на треке. В рамках турнира определились первые обладатели наград, сообщает Zakon.kz.

В омниуме среди мужчин победу одержал Андрей Чугай (Акмолинская область). Второе место занял Данияр Шаяхметов (Северо-Казахстанская область), а Дмитрий Резанов (Астана) замкнул тройку призеров.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, чемпионат страны является частью подготовки сборной к Азиатским играм 2026 года.

Ранее сообщалось, что Тадей Погачар в рекордный пятый раз стал победителем "Тур де Франс".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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