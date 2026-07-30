В Астане назвали первых победителей чемпионата Казахстана по велоспорту на треке

Фото: olympic.kz

Астана в эти дни принимает чемпионат Республики Казахстан по велоспорту на треке. В рамках турнира определились первые обладатели наград, сообщает Zakon.kz.

В омниуме среди мужчин победу одержал Андрей Чугай (Акмолинская область). Второе место занял Данияр Шаяхметов (Северо-Казахстанская область), а Дмитрий Резанов (Астана) замкнул тройку призеров. Как отметили в пресс-службе НОК РК, чемпионат страны является частью подготовки сборной к Азиатским играм 2026 года. Ранее сообщалось, что Тадей Погачар в рекордный пятый раз стал победителем "Тур де Франс".

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