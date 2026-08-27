Юная казахстанка завоевала "серебро" международного турнира в Хорватии
Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова завоевала серебряную медаль на турнире серии WTT Youth Contender в Вараждине (Хорватия). Спортсменка стала второй в возрастной категории U13, сообщает Zakon.kz.
По ходу турнира Жания победила Эму Калужу (Словения) 3:0, Зиту Петрович (Хорватия) 3:0, Сару Серпу (Румыния) 3:0, Стеллу Пресецки (Хорватия) 3:0, Линь Цзяцзюнь (Сингапур) 3:0, Изабелу Пастину (Румыния) 3:0.
В финале казахстанка уступила Лизетт Фазекаш (Хорватия) со счетом 1:3, став в итоге второй.
Ранее сообщалось, что казахстанки пробились в финал ЧМ по гребле на каноэ-двойке в Польше.
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