Казахстанки пробились в финал ЧМ по гребле на каноэ-двойке в Польше

Фото: olympic.kz

В польском городе Познань стартовал чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В женских соревнованиях по гребле на каноэ-двойке на дистанции 200 м Мария Бровкова и Ульяна Киселева пробились в финал, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские спортсменки в своем заезде преодолели дистанцию за 46,61 секунды и финишировали третьими. Финальный раунд в этой дисциплине состоится 29 августа. Ранее сообщалось, что Казахстан вошел в топ-10 на чемпионате мира по велоспорту на треке среди юниоров.

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