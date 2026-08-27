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Спорт

Дастан Сатпаев высказался после вылета из Кубка английской лиги

Казахстанский футболист &quot;Бернли&quot; Дастан Сатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 02:30 Фото: Instagram/d.satpayev
Казахстанский футболист "Бернли" Дастан Сатпаев оставил в Instagram пост после матча 1/32 финала Кубка английской лиги против "Бредфорд Сити", сообщает Zakon.kz.

Игра прошла со счетом 2:4 не в пользу команды казахстанца. В соцсети Сатпаев написал на английском языке пост по этому поводу.

"Спасибо всем, кто сегодня был с нами и поддерживал нас до последней секунды. Очень обидно проигрывать в серии пенальти, но таков футбол. Мы отдали все силы на поле и боролись до самого конца. Спасибо за вашу поддержку. Это только начало. Будем работать и вместе становиться сильнее. Вперед, "Бернли", – сказал форвард.

Сатпаев вошел в матч с "Бредфорд Сити" с первых минут. Его заменили на 80-й минуте.

Ранее мы писали о том, как ночью 27 августа на стадионе "Вэлли Пэрейд" в Брэдфорде прошел матч второго раунда Кубка английской лиги.

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Аксинья Титова
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