Уразбахтин прокомментировал переход "Кайрата" в Лигу конференций

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин дал комментарий после поражения нашей команды от бельгийского "Андерлехта" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы, сообщает Zakon.kz.

Встреча команд прошла в Брюсcеле со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

"Надо принять это поражение. Объективно, соперник сильный. Поздравляю команду соперника с победой. Желаю удачи в дальнейших играх. Для нас Лига конференций тоже неплохой вариант. Мы были в прошлом году в Лиге чемпионов. Журналист сказал: "Что вы теперь будете каждый год в Лиге чемпионов играть?". Я ответил, что неважно какой турнир. Важно, чтобы наши казахстанские команды регулярно принимали участие. И если получится Лига чемпионов, Лига конференций, Лига Европы. Поэтому важно... быть в игре, как говорится, любого турнира, и важно получать этот международный опыт, который необходим для нашей команды и для развития футбола в нашей стране. Ну а в целом, как бы хорошая школа для наших ребят, да, сегодня в моменте у нас было 9 человек, казахстанских игроков на поле, поэтому для них это, конечно же, бесценный опыт. Благодаря таким играм с такими соперниками мы становимся сильнее. Это большой плюс для наших сборных", – сказал Уразбахтин на пресс-конференции.

Теперь "Андерлехт" выступит в общем этапе Лиги Европы, а "Кайрат" сыграет в основном раунде Лиги конференций.

Ранее мы писали о том, как прошла встреча "Кайрата" с бельгийским "Андерлехтом".