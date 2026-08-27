"Кайрат" vs. "Андерлехт": разгромные итоги матча в Лиге Европы
Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматинский "Кайрат" встретился в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом", сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, встреча прошла в Брюсcеле и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
"Андерлехт" начал счет на 45+2 минуте, пенальти реализовал Михайло Цветкович.
На 53-й минуте бельгийцы явили преимущество. Гол забил Данила Сикан. Победную точку на 71-й минуте поставил Жулиан Бьянкон.
Первый матч в Алматы также завершился уверенной победой гостей со счетом 3:0.
Теперь "Андерлехт" выступит в общем этапе Лиги Европы, а "Кайрат" сыграет в основном раунде Лиги Конференций.
Ранее сообщалось о том, что "Фенербахче" спустя 17 лет возвращается в основную стадию Лиги чемпионов.
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