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Спорт

"Кайрат" vs. "Андерлехт": разгромные итоги матча в Лиге Европы

ФК &quot;Кайрат&quot;, футбол, поле, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 04:53 Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматинский "Кайрат" встретился в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла в Брюсcеле и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

"Андерлехт" начал счет на 45+2 минуте, пенальти реализовал Михайло Цветкович.

На 53-й минуте бельгийцы явили преимущество. Гол забил Данила Сикан. Победную точку на 71-й минуте поставил Жулиан Бьянкон.

Первый матч в Алматы также завершился уверенной победой гостей со счетом 3:0.

Теперь "Андерлехт" выступит в общем этапе Лиги Европы, а "Кайрат" сыграет в основном раунде Лиги Конференций.

Ранее сообщалось о том, что "Фенербахче" спустя 17 лет возвращается в основную стадию Лиги чемпионов.

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Аксинья Титова
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