"Кайрат" vs. "Андерлехт": разгромные итоги матча в Лиге Европы

Алматинский "Кайрат" встретился в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла в Брюсcеле и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

"Андерлехт" начал счет на 45+2 минуте, пенальти реализовал Михайло Цветкович.

На 53-й минуте бельгийцы явили преимущество. Гол забил Данила Сикан. Победную точку на 71-й минуте поставил Жулиан Бьянкон.

Первый матч в Алматы также завершился уверенной победой гостей со счетом 3:0.

Теперь "Андерлехт" выступит в общем этапе Лиги Европы, а "Кайрат" сыграет в основном раунде Лиги Конференций.

Ранее сообщалось о том, что "Фенербахче" спустя 17 лет возвращается в основную стадию Лиги чемпионов.