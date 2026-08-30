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Спорт

Сенсация перед US Open: Елена Рыбакина возглавила мировой рейтинг WTA

Фото: instagram/lenarybakina, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 00:47 Фото: instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на первую строчку live-рейтинга WTA перед стартом US Open-2026. В активе спортсменки 7911 очков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 30 августа 2026 года Sports.kz, на US Open-2026 Рыбакиной предстоит защитить всего 230 очков, поэтому на данный момент Елена располагается на первой строчке – у нее 7911 очков.

У лидера тура, белоруски Арины Соболенко, стало 6585 очков – поскольку она является действующей чемпионкой, то будет защищать 1990 очков.

Тройку live-рейтинга WTA замыкает американская теннисистка Джессика Пегула – 6495 очков (к защите – 770 очков).

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина прибыла в Нью-Йорк на фоне разговоров о ее травме.

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Канат Болысбек
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