Сенсация перед US Open: Елена Рыбакина возглавила мировой рейтинг WTA
Фото: instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на первую строчку live-рейтинга WTA перед стартом US Open-2026. В активе спортсменки 7911 очков, сообщает Zakon.kz.
Как пишет 30 августа 2026 года Sports.kz, на US Open-2026 Рыбакиной предстоит защитить всего 230 очков, поэтому на данный момент Елена располагается на первой строчке – у нее 7911 очков.
У лидера тура, белоруски Арины Соболенко, стало 6585 очков – поскольку она является действующей чемпионкой, то будет защищать 1990 очков.
Тройку live-рейтинга WTA замыкает американская теннисистка Джессика Пегула – 6495 очков (к защите – 770 очков).
Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина прибыла в Нью-Йорк на фоне разговоров о ее травме.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript