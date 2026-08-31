"Челси" купил чемпиона мира и одержал первую победу с ним в АПЛ

Накануне лондонский "Челси" объявил о переходе Эмилиано Мартинеса. Договор с голкипером сборной Аргентины подписан на ближайшие три года, сообщает Zakon.kz.

33-летний вратарь утром 30 августа 2026 года официально перешел к "аристократам" из "Астон Виллы", а уже вечером вышел на поле "Стэмфорд Бридж".

"Очень рад оказаться в этом клубе, переход в "Челси" был простым решением для меня и моей семьи, и я просто невероятно счастлив". Эмилиано Мартинес

В прошлом сезоне АПЛ аргентинец сыграл 32 матча, где пропустил 39 голов. Мартинес является чемпионом мира 2022 года, а также выиграл Лигу Европы УЕФА в составе "Астон Виллы".

Свой дебютный матч в майке лондонского коллектива Эмилиано провел успешно – его команда дома переиграла "Брайтон" со счетом 4:3.

Начало этого поединка было прекрасным для подопечных Хаби Алонсо, которые три раза подряд поразили сетку ворот гостей, когда отличились Ромео Лавиа, Педру Нету и Жоао Педро.

Зато потом пропустили два мяча в свои ворота благодаря усилиям Малика Ялькуе и Жоао Педро (автогол).

На 74-й минуте Коул Палмер прекрасным ударом довел счет до 4:2, а в добавленное арбитром время Паскаль Грос немного сократил результат, но не более того.

Тем самым "синие" одержали вторую подряд победу в новом сезоне и находятся в списке лидеров таблицы АПЛ: с активом в шесть очков у них третье место.

В следующем туре команду Алонсо 6 сентября ждет первое серьезное испытание – они едут к "Арсеналу".

Между тем на днях звездный вратарь сборной Хорватии Ливакович перешел в "Барселону".