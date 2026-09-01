#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+18°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+18°
$
462.31
536.09
5.34
Спорт

Ямаль и Рафинья оформили по дублю и добыли третью подряд победу "Барселоне"

Футбол Разгром Райо Вальекано, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 11:45 Фото: Instagram/FCBarcelona
Прошедшей ночью в Ла Лиге завершились матчи третьего тура, в заключительном поединке которого "Барселона" на своей арене разгромила "Райо Вальекано" со счетом 5:2, сообщает Zakon.kz.

По началу встречи "блауграна" вынуждена была догонять гостей, после того как их игрок Серхио Камельо открыл счет на 12-й минуте.

Затем в течение 10 минут "сине-гранатовые" не только отыгрались, но уже сами вырвались вперед. Авторами голов стали Рафинья и Ламин Ямаль.

После перерыва дважды забили игроки "Райо", и если Флориан Лежен забил в свои ворота, то Камельо оформил дубль.

Но в этот день "каталонцев" нельзя было остановить – за последние 20 минут игры Рафинья и Ямаль еще по одному разу огорчили вратаря соперника.

В итоге "Барса" выиграла все три матча на старте сезона и лидирует в таблице Ла Лиги с активом в девять баллов.

Здесь нужно особо отметить некоторых лидеров команды. Рафинья набрал 6 (5+1) очков в трех матчах испанского чемпионата и обогнал Килиана Мбаппе (4) в списке бомбардиров, также он находится на первом месте по системе "гол+пас".

А вот Ламин Ямаль минувшей ночью забил свой 50-й гол за каталонский коллектив и стал самым молодым футболистом, которому покорилась эта планка, в возрасте 19 лет и 49 дней.

Талантливый испанец также стал самым молодым игроком в истории топ-5 лиг, кому удалось достичь рубежа 50 мячей, при этом он обогнал Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

А на днях легендарный швейцарец Роджер Федерер прослезился, когда его включили в Зал теннисной славы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Теннис Победа Старт
12:41, Сегодня
Чемпион US Open-2025 Алькарас c победы начал защиту своего титула
Футбол Лучший игрок
11:30, 04 декабря 2024
Ламин Ямаль удачно восстановился и принес победу "Барселоне"
Футбол Разгром Барселона Хет-Трик
14:45, 16 марта 2026
Рафинья своим хет-триком подарил "Барселоне" крупную победу в Ла Лиге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Второй номер легкого веса UFC Арман Царукян ждал свистка, чтобы ударить соперника и не потерять бонус
12:39, Сегодня
Второй номер легкого веса UFC Арман Царукян ждал свистка, чтобы ударить соперника и не потерять бонус
Сборная Казахстана по конному спорту завеовала три медали на турнире в Польше
12:28, Сегодня
Сборная Казахстана по конному спорту завоевала три медали на турнире в Польше
Юлия Путинцева на корте &quot;Уимблдона&quot;
12:21, Сегодня
Lastwordonsports спрогнозировал итоги стартового матча Юлии Путинцевой на US Open
Джессика Пегула
11:48, Сегодня
Пегула может сотворить историю на US Open, обойдя Соболенко и Рыбакину в рейтинге WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: