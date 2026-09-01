Ямаль и Рафинья оформили по дублю и добыли третью подряд победу "Барселоне"

Прошедшей ночью в Ла Лиге завершились матчи третьего тура, в заключительном поединке которого "Барселона" на своей арене разгромила "Райо Вальекано" со счетом 5:2, сообщает Zakon.kz.

По началу встречи "блауграна" вынуждена была догонять гостей, после того как их игрок Серхио Камельо открыл счет на 12-й минуте.

Затем в течение 10 минут "сине-гранатовые" не только отыгрались, но уже сами вырвались вперед. Авторами голов стали Рафинья и Ламин Ямаль.

После перерыва дважды забили игроки "Райо", и если Флориан Лежен забил в свои ворота, то Камельо оформил дубль.

Но в этот день "каталонцев" нельзя было остановить – за последние 20 минут игры Рафинья и Ямаль еще по одному разу огорчили вратаря соперника.

В итоге "Барса" выиграла все три матча на старте сезона и лидирует в таблице Ла Лиги с активом в девять баллов.

Здесь нужно особо отметить некоторых лидеров команды. Рафинья набрал 6 (5+1) очков в трех матчах испанского чемпионата и обогнал Килиана Мбаппе (4) в списке бомбардиров, также он находится на первом месте по системе "гол+пас".

А вот Ламин Ямаль минувшей ночью забил свой 50-й гол за каталонский коллектив и стал самым молодым футболистом, которому покорилась эта планка, в возрасте 19 лет и 49 дней.

Талантливый испанец также стал самым молодым игроком в истории топ-5 лиг, кому удалось достичь рубежа 50 мячей, при этом он обогнал Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

А на днях легендарный швейцарец Роджер Федерер прослезился, когда его включили в Зал теннисной славы.