#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
462.31
536.09
5.34
Спорт

"Держите за меня кулачки": Назым Кызайбай сделала обращение перед важными соревнованиями

Фото: НОК РК, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 18:46 Фото: НОК РК
Двукратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года Назым Кызайбай поделилась подробностями подготовки к предстоящим Азиатским играм в Японии и обратилась к соотечественникам за поддержкой, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка призналась, что последний месяц лета прошел для нее исключительно в работе над физической формой.

"Август прошел как-то очень просто: тренировки, тренировки и снова тренировки. Режим. Дисциплина. А вот сентябрь обещает быть насыщенным – впереди важные соревнования. Так что держите за меня, за нашу страну кулачки. Очень надеюсь, что все эти тренировки и старания дадут свой результат", – написала Назым Кызайбай на своей странице в Instagram 1 сентября 2026 года.

Летние Азиатские игры 2026 года пройдут с 19 сентября по 4 октября в японском городе Нагоя и префектуре Айти.

Ранее сообщалось, что Назым Кызайбай продает машину, подаренную ей после Олимпиады.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Назым Кызайбай продает машину
08:38, 16 декабря 2025
Назым Кызайбай продает машину, подаренную ей после Олимпиады
Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога
09:52, 06 октября 2024
Назым Кызайбай подарили автомобиль в Алматы
Алматы
04:50, 12 августа 2024
В Алматы встретили Назым Кызайбай
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ФК &quot;Кайрат&quot; после победного матча в КПЛ
19:05, Сегодня
Известный казахстанский специалист Есмагамбетов сделал прогноз на победителя КПЛ
Даниил Медведев после победного матча
18:31, Сегодня
Американский бейсбольный клуб отправил победителю Almaty Open Медведеву ведро жвачки
Фото: ATP
18:10, Сегодня
Карлос Алькарас оценил состояние запястья после первого матча на US Open - 2026
Велогонщики Казахстана
17:49, Сегодня
Стал известен состав мужской команды Казахстана по велоспорту на Азиаду-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: