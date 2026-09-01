"Держите за меня кулачки": Назым Кызайбай сделала обращение перед важными соревнованиями

Фото: НОК РК

Двукратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года Назым Кызайбай поделилась подробностями подготовки к предстоящим Азиатским играм в Японии и обратилась к соотечественникам за поддержкой, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка призналась, что последний месяц лета прошел для нее исключительно в работе над физической формой. "Август прошел как-то очень просто: тренировки, тренировки и снова тренировки. Режим. Дисциплина. А вот сентябрь обещает быть насыщенным – впереди важные соревнования. Так что держите за меня, за нашу страну кулачки. Очень надеюсь, что все эти тренировки и старания дадут свой результат", – написала Назым Кызайбай на своей странице в Instagram 1 сентября 2026 года. Летние Азиатские игры 2026 года пройдут с 19 сентября по 4 октября в японском городе Нагоя и префектуре Айти. Ранее сообщалось, что Назым Кызайбай продает машину, подаренную ей после Олимпиады.

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