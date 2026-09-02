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Спорт

Жозе Моуринью применит жесткие меры к провинившимся игрокам "Реала"

Футбол Штрафы Игрокам, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 15:37 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью собирается строго наказывать футболистов своей команды, которые нарушают общепринятые правила в клубе, включая опоздания и несоблюдение режима питания, сообщает Zakon.kz.

По сведениям The Sun, португалец не стал терять времени и сразу начал выстраивать свою политику в клубе.

К примеру, он отменил старую систему штрафов в размере 85-250 фунтов стерлингов за опоздания и заменил ее наказаниями, которые могут ударить по игрокам там, где это действительно больно, – по их месту в команде.

С момента второго прихода в "Мадрид" Моуринью сделал пунктуальность, тренировки, восстановление и питание ключевыми элементами своей новой стратегии.

Как пишет источник, игроки, опоздавшие на тренировку вне разрешенного временного промежутка, будут отправлены в тренажерный зал вместо участия в основной тренировке и, следовательно, пропустят следующий матч.

Моуринью вдохновился примером своего коллеги по "Барселоне" Ханси Флика, который два года назад ввел у себя строгое правило опозданий, первоначально отправляя опоздавших игроков на скамейку запасных на предстоящую игру.

Также наставник "сливочных" ужесточил правила, касающиеся травмированных игроков, настаивая на том, что восстановительные работы должны проводиться на тренировочной базе клуба в Вальдебебасе.

Плюс рулевой "Реала" взял под контроль рацион питания команды – игроки должны следовать рекомендациям клуба, а не просто кушать то, что им вздумается.

Что изменится в этих действиях португальца, увидим со временем. Как известно, в прошлом провальном сезоне мадридская дружина сменила аж два тренера за сезон: на место Хаби Алонсо пришел Альваро Арбелоа, который вскоре тоже покинул Испанию.

Оба эти специалиста ныне возглавляют топовые клубы АПЛ, и недавно их команды официально встретились на старте сезона.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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