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Спорт

Вернет ли Жозе Моуринью былую славу "Реалу" в предстоящем сезоне

Футбол Стратегия Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 15:09 Фото: Instagram/ReaLmadrid
На днях стартовал один сильнейших европейских чемпионатов по футболу – Ла Лига, где одним из главных вопросов стоит положение мадридского "Реала", который входит в сезон с новым, но "старым" тренером Жозе Моуринью, сообщает Zakon.kz.

Португалец после некоторого отсутствия нынешним летом снова встал у руля "сливочных". Ряд экспертов и журналистов не особо верят в то, что опытный наставник сможет добывать многочисленные трофеи для самого титулованного клуба планеты.

В свою очередь Моуринью и главный босс "Реала" Флорентино Перес не торопятся ставить высокие задачи после прошлогоднего провального сезона.

"Хочу внести свой вклад как в настоящее, так и в будущее, хочу побеждать. Люди думают, что я прихожу со строгим подходом. Нет, пришел со здравым смыслом и с первого дня требую это от игроков. Время прибытия, время отъезда, работа в тренажерном зале, работа на поле, индивидуальная работа по тактическому анализу. Все, что от них требую в плане профессионализма, – уважения к профессии, и особенно – уважения к клубу. Думаю, они тоже это понимают. Мы должны работать не в "Реале", а на "Реал". Это должны мы усвоить, понять и нести с собой каждый день".Жозе Моуринью

По сведениям некоторых СМИ, Моуринью в будущем сезоне будет делать акцент на лидеров, которые являются неприкосновенными в клубе.

Это касается вратаря Тибо Куртуа, защитника Марка Кукурелья, полузащитника Джуда Беллингема и нападающих Килиана Мбаппе, Яна Диоманде, Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора.

Но, с другой стороны, Жозе также рассчитывает на защитников Дина Хёйсена и Ибраима Конате, хавбеков Федерико Вальверде, Орельена Тчуамени и Бернарду Силва.

"Это команда с очень хорошими игроками высочайшего уровня. У нас нет слабых мест в составе. Сбалансированная команда, которая была построена на основе тщательного анализа, активного общения, без эмоций, без внешнего давления, которое могло бы, как это часто бывает, повлиять на решения. На мой взгляд, мы проделали работу, которая завершилась созданием очень полной команды, где игрок на скамейке запасных сегодня знает, что завтра он может играть. Это не перегруженный, а сбалансированный состав, с двумя игроками на каждую позицию в рамках модели игры, которую мы считаем идеальной. И мне это очень нравится. На данный момент, после шести недель работы, у меня сложилось позитивное впечатление об игроках".Жозе Моуринью

Пока королевская дружина собирается начать матчи Ла Лиги, ряд коллективов уже сыграли игры первого тура. А команда Моуринью начнет свои выступления только со второго тура, в ночь на 23 августа в гостях против "Эспаньола", который на старте чемпионата разгромил "Леванте" (3:0).

"У них на три очка больше, чем у нас. Они очень хорошо начали и уверенно победили. Мы должны ехать туда с осознанием, что каждое очко имеет значение. Я не боюсь, потому что игроки подают мне знаки, что они хотят делать все хорошо, серьезно, с амбициями. Они ждут нас, но мы тоже собираемся выйти на поле и взять свои очки".Жозе Моуринью

Между тем УЕФА выделил более 300 млн тенге каждому клубу казахстанской Премьер-лиги.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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