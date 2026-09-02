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Спорт

Три велогонщицы представят Казахстан на Азиаде-2026 по шоссейному велоспорту в Японии

велоспорт, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 18:24 Фото: olympic.kz
Тренерский штаб женской сборной Казахстана по шоссейному велоспорту объявил состав на Азиатские игры-2026 в Аичи и Нагое (Япония). На главном континентальном старте страну представят Рината Султанова, Виолетта Казакова и Елизавета Склярова, сообщает Zakon.kz.

Все три спортсменки выступят в групповой гонке. Кроме того, Рината Султанова примет участие в индивидуальной гонке на время.

Ранее был объявлен состав мужской команды Казахстана. В него вошли Алексей Луценко, Евгений Фёдоров и Николя Винокуров.

XX летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что казахстанские велогонщики завоевали 11 медалей на Кубке Азии в Таиланде.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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