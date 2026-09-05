"Реал" и ПСЖ синхронно проиграли свои первые матчи в новом сезоне

Прошедшей ночью прошел ряд игр в некоторых европейских футбольных чемпионатах. Среди них два матча удивили болельщиков своими сенсационными результатами, которые показали "Реал" и ПСЖ, сообщает Zakon.kz.

Двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ после двух ничейных поединков на старте сезона ночью уступил дома "Монако" – 1:2 в ходе игр третьего тура Лиги 1.

Голы в составе победителей забили Назинью и Идумбо-Музамбо, а у "парижан" отличился Маркиньос. Для команды Луиса Энрике это поражение стало первым в новом сезоне.

Самый титулованный клуб мира – "Реал" – в рамках 4-го тура Ла Лиги не смог обыграть в гостях "Бетис" – 0:1.

Победу хозяевам поля принес Трой Пэрротт, когда его точный удар достиг цели на 81-й минуте.

"Сливочных" от неудачи на последних секундах встречи мог спасти Килиан Мбаппе, но он не реализовал пенальти.

"Думаю, команда провела отличный матч, иногда проигрываешь и не знаешь почему, как это объяснить. Мы сильно доминировали, центральные защитники были великолепны, они контролировали абсолютно все, было много игры в атаке, много голевых моментов. Если бы все закончилось ничьей, мы бы расстроились, потому что мы сделали больше, представьте, как мы чувствуем себя при поражении". Жозе Моуринью

У "Реала" это первое поражение после возвращения Жозе Моуринью. Ранее они выиграли три матча подряд, дальше королевский клуб 9 сентября ждет итальянский "Интер" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Тем временем FIFA обвинила УЕФА в кампании по дискредитации и подала иск в суд.

