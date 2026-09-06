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Спорт

Спор за первое место: почему организаторы Игр кочевников убрали таблицу

Победитель под вопросом: организаторы Игр кочевников удалили таблицу, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 23:10 Фото: Министерство спорта и туризма РК
Оргкомитет VI Всемирных игр кочевников, завершившихся в Кыргызстане, удалил ранее опубликованный итоговый медальный зачет. Причиной стали разногласия в подсчете золотых медалей Казахстана и Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства туризма и спорта Казахстана, сборная страны завоевала 74 медали – 32 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые – и заняла первое место. В ведомстве заявили, что повторно проверили результаты всех соревнований.

Как пишет sportarena.kz, при этом в таблице, которую ранее опубликовали организаторы Игр, лидировал Кыргызстан с 30 золотыми медалями. Казахстан занимал второе место с 29 золотыми, а Россия – третье с семью.

После разгоревшегося спора таблицу несколько раз удаляли и возвращали в соцсетях, а затем она исчезла и с официального сайта Игр. Позже организаторы заявили, что окончательный зачет опубликуют только после получения и сверки данных секретариатом соревнований.

В свою очередь, Министерство спорта Кыргызстана заявило, что официальный медальный и общекомандный зачет среди стран в рамках Игр кочевников вообще не ведется.

Таким образом, на данный момент существуют разные версии результатов. Казахстан заявляет о 32 золотых медалях и победе в зачете, тогда как ранее опубликованная организаторами таблица ставила на первое место Кыргызстан. Окончательные данные должны определить после официальной сверки.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную Казахстана с успешным выступлением на VI Всемирных играх кочевников.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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