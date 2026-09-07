Дастан Сатпаев получил в "Бернли" звездного конкурента

Казахстанский форвард Дастан Сатпаев получил нового конкурента в английском "Бернли". Клуб взял к себе бывшего нападающего сборной Англии Джейми Варди, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанский нападающий Дастан Сатпаев получил серьезного конкурента за место в составе "Бернли".

Английский клуб официально объявил о подписании опытного форварда Джейми Варди, который заключил контракт до конца сезона-2026/27.

39-летний англичанин присоединился к команде после выступления за итальянскую "Кремонезе" в прошлом сезоне.

Варди является одним из самых известных нападающих своего поколения, а его опыт должен помочь "Бернли", который неудачно начал новый сезон Чемпионшипа. Главный тренер "Бернли" Ники Хайен высоко оценил новичка, подчеркнув его профессиональные качества.

Для 18-летнего Сатпаева приход такого титулованного форварда станет дополнительной конкуренцией, но вместе с этим позволит перенимать опыт у одного из лучших английских нападающих последних лет.

Ранее мы сообщали, что Дастана Сатпаева признали лучшим игроком матча против "Мидлсбро" в Чемпионшипе.