Дастан Сатпаев получил в "Бернли" звездного конкурента
Как пишет sportarena.kz, казахстанский нападающий Дастан Сатпаев получил серьезного конкурента за место в составе "Бернли".
Английский клуб официально объявил о подписании опытного форварда Джейми Варди, который заключил контракт до конца сезона-2026/27.
39-летний англичанин присоединился к команде после выступления за итальянскую "Кремонезе" в прошлом сезоне.
Варди является одним из самых известных нападающих своего поколения, а его опыт должен помочь "Бернли", который неудачно начал новый сезон Чемпионшипа. Главный тренер "Бернли" Ники Хайен высоко оценил новичка, подчеркнув его профессиональные качества.
Для 18-летнего Сатпаева приход такого титулованного форварда станет дополнительной конкуренцией, но вместе с этим позволит перенимать опыт у одного из лучших английских нападающих последних лет.
Ранее мы сообщали, что Дастана Сатпаева признали лучшим игроком матча против "Мидлсбро" в Чемпионшипе.