Михаил Шайдоров возвращается на международную арену после олимпийского триумфа

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров примет участие в международном турнире Nepela Memorial, который пройдет в Братиславе (Словакия). Соревнования состоятся с 24 по 27 сентября и входят в серию ISU Challenger Series сезона-2026/27, сообщает Zakon.kz.

Шайдоров заявлен в мужском одиночном катании. В предварительный список участников вошли 29 спортсменов.

Для Шайдорова старт в Братиславе станет первым международным турниром в новом сезоне после победы на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В феврале казахстанец завоевал "золото" в мужском одиночном катании, набрав по итогам двух программ 291,58 балла.

Ранее Шайдоров под легендарный хит Майкла Джексона показал, над чем работает в США.