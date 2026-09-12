Глава НОК Казахстана Геннадий Головкин избран вице-президентом Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA). Выборы состоялись 12 сентября в Таифе (Саудовская Аравия) в рамках 15-й Генеральной ассамблеи ISSA, сообщает Zakon.kz.

Головкин вошел в Исполнительный комитет организации на 2026–2029 годы и будет отвечать за регион Азия и Европа.

В новой должности он будет представлять НОК стран двух регионов, участвовать в формировании стратегии ISSA, а также развитии программ поддержки олимпийских комитетов и спортсменов.

Президентом ISSA переизбран министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал.

Геннадий Головкин возглавляет НОК Казахстана с февраля 2024 года. В ноябре 2025 года он также был избран президентом World Boxing.

Ранее сообщалось, что Головкин вошел в официальный список кандидатов на должность вице-президента Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA) по Азии и Европе.