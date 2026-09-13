Токаев поздравил казахстанцев с особым праздником

13 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем семьи. По его словам, именно устои семьи формируют идентичность нации, сообщает Zakon.kz.

Именно в семье закладывается основа мировоззрения гражданина, его моральные качества.

"Забота матерей помогает нам делать первые шаги в этом мире, наставления отцов служат путеводной нитью к достижению поставленных целей, а мудрость старшего поколения оберегает молодежь от невзгод на тернистой дороге жизни. Из поколения в поколение мы передаем национальные традиции и высокие нравственные идеалы, тем самым укрепляем культурный код и духовный стержень нашего народа. Согласно вступившей в силу 1 июля этого года Конституции, брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства", – сказал президент.

Глава государства добавил, что Основной закон значительно усиливает права детей, положение женщин и матерей в семьях.

"Впервые в Конституции содержится положение о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в соответствии с законом. В этом году был учрежден институт Уполномоченного по правам семьи. Поддержка ответственного родительства, создание возможностей для полноценного развития подрастающего поколения подчинены главной цели: укреплению человеческого потенциала – ключевому фактору конкурентоспособности государства. Прежде всего, именно на уровне семей укореняется новая общественная этика, прививается любовь к Родине, приходит понимание исключительной важности соблюдения законопорядка, бережного отношения к природе и поддержания чистоты во всех общественных местах, воспитания детей в лучших традициях нашего народа", – говорит Токаев.

Президент убежден, что на этой созидательной основе мы сможем достичь значительного прогресса во всестороннем развитии нации в новом историческом цикле, добьемся поставленных целей, вместе построим Справедливый Казахстан, где каждую семью посетят благополучие и уют.

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил Казахстан с Днем Независимости.