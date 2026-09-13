#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
450.91
522.69
5.33
События

Токаев поздравил казахстанцев с особым праздником

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 08:02 Фото: akorda.kz
13 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем семьи. По его словам, именно устои семьи формируют идентичность нации, сообщает Zakon.kz.

Именно в семье закладывается основа мировоззрения гражданина, его моральные качества.

"Забота матерей помогает нам делать первые шаги в этом мире, наставления отцов служат путеводной нитью к достижению поставленных целей, а мудрость старшего поколения оберегает молодежь от невзгод на тернистой дороге жизни. Из поколения в поколение мы передаем национальные традиции и высокие нравственные идеалы, тем самым укрепляем культурный код и духовный стержень нашего народа. Согласно вступившей в силу 1 июля этого года Конституции, брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства", – сказал президент.

Глава государства добавил, что Основной закон значительно усиливает права детей, положение женщин и матерей в семьях.

"Впервые в Конституции содержится положение о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в соответствии с законом. В этом году был учрежден институт Уполномоченного по правам семьи. Поддержка ответственного родительства, создание возможностей для полноценного развития подрастающего поколения подчинены главной цели: укреплению человеческого потенциала – ключевому фактору конкурентоспособности государства. Прежде всего, именно на уровне семей укореняется новая общественная этика, прививается любовь к Родине, приходит понимание исключительной важности соблюдения законопорядка, бережного отношения к природе и поддержания чистоты во всех общественных местах, воспитания детей в лучших традициях нашего народа", – говорит Токаев.

Президент убежден, что на этой созидательной основе мы сможем достичь значительного прогресса во всестороннем развитии нации в новом историческом цикле, добьемся поставленных целей, вместе построим Справедливый Казахстан, где каждую семью посетят благополучие и уют.

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил Казахстан с Днем Независимости.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
08:11, 14 сентября 2025
Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи
Поздравление, президент, 1 марта, День благодарности
08:05, 01 марта 2024
Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
08:00, 28 сентября 2025
Токаев поздравил казахстанцев с Днем труда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина празднует победу на US Open
08:35, Сегодня
Елена Рыбакина сохранила первое место в Чемпионской гонке WTA
Елена Рыбакина поднимает руку
08:13, Сегодня
Рыбакина стала третьей теннисисткой с 2000 года, выигравшей AO и US Open в один сезон
Елена Рыбакина во время церемонии награждения на US Open
07:45, Сегодня
Видео церемонии награждения победительницы US Open-2026 Елены Рыбакиной
Елена Рыбакина займёт первую строчку в рейтинге WTA
07:15, Сегодня
Елена Рыбакина: Матчи против Арины всегда очень сложные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: