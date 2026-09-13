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Спорт

Пять медалей Казахстана: Ерекешева блеснула на Гран-при в Чехии

Пять медалей Казахстана: Ерекешева блеснула на Гран-при в Чехии, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 23:41 Фото: olympic.kz
Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева завершила Гран-при в Брно (Чехия) с пятью медалями. Наша соотечественница стала серебряным призером в индивидуальном многоборье и вышла в финалы во всех четырех отдельных видов программы, сообщает Zakon.kz.

В упражнении с обручем Ерекешева набрала 29,150 балла и завоевала золотую медаль.

Еще три серебряные награды казахстанка завоевала в упражнениях с мячом (28,000), булавами (29,050) и с лентой (27,600).

Таким образом, Ерекешева завершила турнир с одной золотой и четырьмя серебряными медалями.

Ранее сообщалось, что "Алтай" уверенно разобрался с "Улытау" в 26-м туре КПЛ.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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