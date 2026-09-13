Пять медалей Казахстана: Ерекешева блеснула на Гран-при в Чехии

Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева завершила Гран-при в Брно (Чехия) с пятью медалями. Наша соотечественница стала серебряным призером в индивидуальном многоборье и вышла в финалы во всех четырех отдельных видов программы, сообщает Zakon.kz.

В упражнении с обручем Ерекешева набрала 29,150 балла и завоевала золотую медаль.

Еще три серебряные награды казахстанка завоевала в упражнениях с мячом (28,000), булавами (29,050) и с лентой (27,600).

Таким образом, Ерекешева завершила турнир с одной золотой и четырьмя серебряными медалями.

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