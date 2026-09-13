"Алтай" уверенно разобрался с "Улытау" в 26-м туре КПЛ
Фото: Instagram/f.c.altai
Усть-каменогорский "Алтай" обыграл жезказганский "Улытау" со счетом 3:0 в матче 26-го тура Казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, счет на 58-й минуте открыл македонский форвард "Алтая" Дарко Додев. Спустя 14 минут Сеиф Попов удвоил преимущество хозяев после передачи Додева, а на 88-й минуте Попов оформил дубль.
После 26 туров "Улытау" занимает девятое место с 31 очком, "Алтай" идет 11-м, набрав 25 очков.
В следующем туре "Улытау" сыграет в гостях с "Актобе", а "Алтай" примет павлодарский "Иртыш".
Ранее сообщалось, что "Бернли" без Дастана Сатпаева крупно уступил в Чемпионшипе.
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