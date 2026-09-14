Разбила ракетку, обругала оператора после поражения от Рыбакиной: Соболенко грозит рекордный штраф
Соболенко упустила возможность завоевать третий подряд титул на Открытом чемпионате США. И дала волю эмоциям. После финального розыгрыша теннисистка разбила ракетку, сидя на стуле у корта. А затем обругала оператора, который подошел к ней близко и снимал.
Согласно правилам турниров Большого шлема, максимальный штраф за разбитую ракетку составляет 50 000 долларов США (более 22,5 млн тенге). Обычно штраф намного меньше, но Соболенко может получить повышенный штраф из-за неоднократных подобных выходок, пишет Yahoo.
IS SABALENKA OBSESSED WITH US OPEN TITLE?— Okoyeocha Patrick (@tweetsfrompatO) September 13, 2026
Captured again, an emotional outburst in the run of play, hitting the ball into the crowd, got a ball abuse warning and smashing her racket on the court in frustration after losing the final, facing a potential fine of up to $70,000 pic.twitter.com/8lJ4E5Nx81
Она разбила ракетку на корте после финала Открытого чемпионата Австралии в 2025 году, а также сломала несколько ракеток в раздевалке после финала Открытого чемпионата США в 2023 году.
Что касается ругательства в адрес оператора, то штраф за нецензурную лексику обычно составляет от 3 000 до 5 000 долларов (более 2,2 млн тенге).
September 12, 2026
Отмечается, что навряд ли эти суммы ее смутят, учитывая, что приз за второе место составляет 2,8 млн долларов.
Соболенко после этих поступков оправдалась перед журналистами:
"Я просто хотела выплеснуть всю эту агрессию и разочарование за пределами корта. Очень трудно контролировать эмоции, когда проигрываешь в финале турнира Большого шлема и когда пытаешься выиграть третий раз подряд, поэтому я просто хотела дать волю чувствам".
В ночь с 12 на 13 сентября Елена Рыбакина обошла бывшую первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и стала победительницей US Open. 14 сентября 2026 года казахстанка официально стала лидером мирового женского тенниса.