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Спорт

Разбила ракетку, обругала оператора после поражения от Рыбакиной: Соболенко грозит рекордный штраф

Арина Соболенко, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 14:02 Фото: X/@SabalenkaA
Белорусской теннисистке Арине Соболенко грозит крупный штраф от организаторов Открытого чемпионата США по теннису за два нарушения правил турнира Большого шлема, совершенные после проигрыша от казахстанки Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Соболенко упустила возможность завоевать третий подряд титул на Открытом чемпионате США. И дала волю эмоциям. После финального розыгрыша теннисистка разбила ракетку, сидя на стуле у корта. А затем обругала оператора, который подошел к ней близко и снимал.

Согласно правилам турниров Большого шлема, максимальный штраф за разбитую ракетку составляет 50 000 долларов США (более 22,5 млн тенге). Обычно штраф намного меньше, но Соболенко может получить повышенный штраф из-за неоднократных подобных выходок, пишет Yahoo.

Она разбила ракетку на корте после финала Открытого чемпионата Австралии в 2025 году, а также сломала несколько ракеток в раздевалке после финала Открытого чемпионата США в 2023 году.

Что касается ругательства в адрес оператора, то штраф за нецензурную лексику обычно составляет от 3 000 до 5 000 долларов (более 2,2 млн тенге).

Отмечается, что навряд ли эти суммы ее смутят, учитывая, что приз за второе место составляет 2,8 млн долларов.

Соболенко после этих поступков оправдалась перед журналистами:

"Я просто хотела выплеснуть всю эту агрессию и разочарование за пределами корта. Очень трудно контролировать эмоции, когда проигрываешь в финале турнира Большого шлема и когда пытаешься выиграть третий раз подряд, поэтому я просто хотела дать волю чувствам".

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 14:02
"Наслаждайся": Соболенко прокомментировала поражение от Рыбакиной в финале US Open

В ночь с 12 на 13 сентября Елена Рыбакина обошла бывшую первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и стала победительницей US Open. 14 сентября 2026 года казахстанка официально стала лидером мирового женского тенниса.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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