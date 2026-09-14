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Спорт

Казахстанская сборная узнала соперников на Кубке мира по баскетболу 3×3 в Китае

Казахстанская сборная узнала соперников на Кубке мира по баскетболу 3×3, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 23:41 Фото: olympic.kz
Мужская сборная Казахстана по баскетболу 3×3 примет участие в Кубке мира FIBA среди игроков до 23 лет, который состоится в Ухане (Китай). Турнир пройдет с 15 по 19 сентября, сообщает Zakon.kz.

Казахстан сыграет в группе A вместе со сборными Германии, Нидерландов, Сербии и Тонги.

В состав казахстанской команды вошли Жангир Дюсенов, Роман Байболов, Илья Пестов, Айболат Омаров и Азамат Жанибеков.

Ранее сообщалось, что семь казахстанских тхэквондистов выступят на Азиатских играх в Японии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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