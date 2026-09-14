Бывший защитник "Барыса" продолжит карьеру в "Югре"

Хоккейный клуб "Югра" объявил о пополнении состава. По ходу выездной серии к команде присоединится защитник Илья Хохлов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы клуба, Хохлов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/15 и за карьеру провел в лиге 496 матчей, набрав 127 очков – 37 шайб и 90 результативных передач.

Защитник выступал за "Сочи", "Торпедо", "Барыс", "Сибирь", "Нефтехимик", "Металлург", "Авангард" и "Северсталь".

Отметим, что Хохлов выступал за астанинский "Барыс" в течение одного сезона (2024/2025). Он перешел в клуб в октябре 2024 года и отыграл за команду 55 матчей в рамках Континентальной хоккейной лиги, отметившись семью результативными передачами.

Последний раз в ВХЛ Хохлов играл в сезоне-2016/17, защищая цвета "Ижстали".