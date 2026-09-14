#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
447.8
516.76
5.3
Спорт

Бывший защитник "Барыса" продолжит карьеру в "Югре"

Бывший защитник Барыса продолжит карьеру в Югре, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 01:54 Фото: hcbarys.kz
Хоккейный клуб "Югра" объявил о пополнении состава. По ходу выездной серии к команде присоединится защитник Илья Хохлов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы клуба, Хохлов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/15 и за карьеру провел в лиге 496 матчей, набрав 127 очков – 37 шайб и 90 результативных передач.

Защитник выступал за "Сочи", "Торпедо", "Барыс", "Сибирь", "Нефтехимик", "Металлург", "Авангард" и "Северсталь".

Отметим, что Хохлов выступал за астанинский "Барыс" в течение одного сезона (2024/2025). Он перешел в клуб в октябре 2024 года и отыграл за команду 55 матчей в рамках Континентальной хоккейной лиги, отметившись семью результативными передачами.

Последний раз в ВХЛ Хохлов играл в сезоне-2016/17, защищая цвета "Ижстали".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Хоккей Барыс Пополнение
18:45, 18 августа 2025
"Барыс" в один день усилился американским защитником и нападающим
Хоккей 3 Новичка
17:08, 02 октября 2024
"Барыс" в один день подписал сразу трех российских хоккеистов
Хоккей Выезд 4 игры
12:23, 03 января 2024
Четыре топовые команды проверят "Барыс" на прочность
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Данияра Елеусинов после своего последнего поединка против Джеймса Бэкона
02:52, 15 сентября 2026
"Этот мешок говорил, что не выйдет": Елеусинов ответил на вызов узбекского нокаутёра
Том Аспиналл после завоевания титула UFC
02:20, 15 сентября 2026
Том Аспиналл принял решение освободить титул чемпиона UFC в тяжёлом весе
Елена Рыбакина и Мария Шарапова на церемонии награждения US Open-2026
01:51, 15 сентября 2026
"Не думала, что это произойдёт": Елена Рыбакина высказалась о встрече с Шараповой
ИИ-картинка от Ислама Махачева с поясом UFC
01:19, 15 сентября 2026
Ислам Махачев объяснил, почему сможет физически справиться с гориллой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: