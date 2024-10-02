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"Барыс" в один день подписал сразу трех российских хоккеистов

Хоккей 3 Новичка, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 17:08 Фото: hcbarys.kz
2 октября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" получил новое пополнение в лице защитника Ильи Хохлова, нападающих Станислава Бочарова и Никиты Сетдикова. Российские игроки подписали контракты перед выездной игрой "астанчан" с московским "Спартаком" в рамках КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Условия соглашения со всеми тремя российскими игроками одинаковы, все они подписали контракты с казахстанской дружиной до конца текущего сезона.

Пока неизвестно, наденут ли они форму астанинского коллектива в предстоящем матче чемпионата КХЛ против московского "Спартака", который пройдет 3 октября.

Подкрепление состава "Барыса" данными игроками говорbт о серьезных изменениях, которые должны произойти уже в ближайшее время.

Каждый болельщик столичного клуба надеется на это и в курсе, в какой сложной ситуации сейчас находится команда Вячеслава Буцаева.

"Барыс" в данный час располагается на самом последнем 23-м месте турнирной таблицы КХЛ, пропустив большее всех шайб (41) и имея в своем активе 9 поражений.

В своем последнем матче астанинский коллектив был нокаутирован на родном льду командой "Торпедо" из Нижнего Новгорода со счетом 1:10.

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