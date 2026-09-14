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Спорт

Шарапова вручила Рыбакиной чемпионский трофей: казахстанка высказалась о встрече с легендой

Елена Рыбакина и Мария Шарапова, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 02:29 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина рассказала о разговоре с пятикратной победительницей турниров "Большого шлема" Марией Шараповой, сообщает Zakon.kz.

Елена Рыбакина официально получила специальный приз за достижение первой строчки в рейтинге WTA.

Как пишет sportarena.kz, знаменитая российская теннисистка приняла участие в церемонии награждения Открытого чемпионата США, где вручила казахстанке чемпионский трофей.


Елена призналась, что до этого никогда не общалась с Шараповой лично, но видела ее на турнирах в начале своей карьеры.

"Я чувствовала, сколько энергии от нее исходит. Я смотрела на нее по телевизору, когда она выступала и выигрывала крупные титулы. Для меня было очень приятно поговорить с ней. Я даже потеряла ход мысли тогда, но если говорить о Марии, то это было нечто, я никогда не думала, что со мной произойдет – что у меня будет возможность поговорить с ней. Она также была очень милой", – прокомментировала встречу Елена.

Казахстанка впервые в карьере выиграла US Open, обыграв в финале представительницу Беларуси Арину Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

Этот титул стал для 27-летней казахстанской теннисистки третьим на турнирах серии "Большого шлема" в одиночном разряде и позволил ей официально стать 30-й по счету первой ракеткой мира в истории WTA.

Ранее мы писали о том, что необычный портрет Рыбакиной появился на дорогах казахстанского города.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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