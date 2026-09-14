Первая ракетка мира прокомментировала выход на Итоговый турнир WTA 2026

Фото: Instagram/lenarybakina

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, первая в мировом рейтинге и имеющая в активе три титула на турнирах Большого шлема, рассказала о своей квалификации на Итоговый чемпионат WTA 2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, главный турнир сезона с участием сильнейших теннисисток планеты пройдет в американском Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября. "На самом деле я даже не знала, что квалифицировалась. Это потрясающее чувство. Когда я впервые стала первой ракеткой мира, это было очень волнительно и напряженно, теперь я еще и выиграла US Open – в это трудно поверить, и мне, наверное, нужно еще пару дней, чтобы это осознать. По словам казахстанки, здорово снова оказаться в восьмерке лучших. "У меня остались прекрасные воспоминания об Индиан-Уэллсе. Это будет немного другой турнир, но я точно получу удовольствие и, надеюсь, хорошо выступлю", – цитирует Рыбакину пресс-служба WTA. Ранее стало известно, что Шарапова вручила Рыбакиной чемпионский трофей: казахстанка высказалась о встрече с легендой.

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