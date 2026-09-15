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Спорт

Стало известно, на сколько оштрафовали Соболенко за поведение после проигрыша Рыбакиной

Арина Соболенко, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 13:02 Фото: X/@SabalenkaA
Штраф, выписанный белоруске Арине Соболенко, оказался разы меньше прогнозируемого, сообщает Zakon.kz.

Известный польский спортивный обозреватель и теннисный журналист Михал Самульски 15 сентября 2026 года опубликовал в соцсети X таблицу со штрафами, которые получили теннисисты со всего мира на Открытом чемпионате США.

Согласно ей, Арина Соболенко оштрафована на 7 500 долларов США (более 3,3 млн тенге).

Куда более внушительным стал штраф аргентинской теннисистки Луисины Джованнини – 20 000 долларов США. Она снялась с матча квалификации уже через несколько минут после начала (после пяти сыгранных геймов). Организаторы заподозрили ее в отказе бороться в полную силу (отсутствие должного профессионального отношения к матчу).

14 сентября сообщалось, что белорусской теннисистке Арине Соболенко грозит крупный штраф за два нарушения правил турнира Большого шлема: после финального розыгрыша теннисистка разбила ракетку, а затем обругала оператора. Эксперты в области спорта прочили ей штраф в 50 000 долларов США (более 22,5 млн тенге).

В ночь с 12 на 13 сентября Елена Рыбакина обошла бывшую первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и стала победительницей US Open. 14 сентября 2026 года казахстанка официально стала лидером мирового женского тенниса. Позже Рыбакина оценила высокий класс Соболенко и выразила уверенность в продолжении их соперничества на корте, подчеркнув, что матчи между ними всегда проходят в упорной борьбе.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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