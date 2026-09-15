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Спорт

Казахстан впервые в истории примет Суперкубок УЕФА в 2028 году

Астана Арена, стадион , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 17:18 Фото: akorda.kz
Исполнительный комитет УЕФА утвердил столицу Казахстана в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА 2028 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября 2026 года, из заявления Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Престижный поединок, в котором традиционно сходятся победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, состоится на стадионе "Астана Арена".

"Принятие решения в пользу Астаны стало результатом комплексной работы Казахстанской федерации футбола по развитию спортивной инфраструктуры и укреплению сотрудничества с Европейским союзом футбольных ассоциаций. Проведение матча такого уровня в Казахстане – это историческое событие для всего отечественного спорта".Пресс-служба КФФ

Также сказано, что реконструкция и плановое обновление инфраструктуры стадиона "Астана Арена" позволят полностью обеспечить соответствие арены строгим регламентным требованиям УЕФА к проведению крупных европейских финалов.

Суперкубок УЕФА – ежегодный официальный футбольный турнир, открывающий новый европейский клубный сезон. Он состоит из одного матча, в котором встречаются действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА и триумфатор Лиги Европы УЕФА. Абсолютным рекордсменом по числу завоеванных титулов в истории турнира остается испанский "Реал Мадрид", на счету которого 6 трофеев.

11 сентября мы рассказывали, что в Актобе построят стадион за 6,5 млрд тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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