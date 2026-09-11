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События

В Актобе построят стадион за 6,5 млрд тенге

стадион, крыша, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 09:15 Фото: pexels
В рамках исполнения поручения президента Касым-Жомарта Токаева по развитию футбола по всей стране и модернизации спортивной инфраструктуры в регионах правительством РК из резерва выделено 6,5 млрд тенге на строительство нового футбольного стадиона в Актобе, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе главы правительства сегодня, 11 сентября 2026 года, озвучили некоторые подробности.

Известно, что новый стадион вместимостью до 35 тыс. зрителей возведут в западной части города на территории площадью 25 га.

Комплекс станет одним из крупнейших объектов спортивной инфраструктуры региона, где в том числе будут готовить молодых спортсменов.

Также известно, что стадион спроектирован в соответствии с требованиями 4-го уровня УЕФА и предусматривает строительство пятиэтажного спортивного сооружения общей площадью более 80 тыс. м2.

стадион, графика, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 09:15

Фото: пресс-служба главы правительства РК

На объекте предусмотрены футбольное поле, зрительские трибуны, инфраструктура для команд, представителей средств массовой информации и др.

"Реализовать проект планируется в три этапа. Выделенные правительством 6,5 млрд тенге будут направлены на первый этап, который стартовал в 2026 году. Завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию ожидаются в сентябре 2028 года".Пресс-служба главы правительства РК

Стоит подчеркнуть, что действующий Центральный стадион Актобе эксплуатируется с 1975 года и рассчитан примерно на 13 тыс. зрителей. При этом интерес к домашним матчам ФК "Актобе" стабильно высок: количество желающих попасть на игры иногда втрое превышает вместимость арены. В связи с этим строительство нового стадиона отвечает реальной потребности города, где футбол традиционно занимает важное место в спортивной жизни.

7 сентября будущий стадион Алматы на 45 тысяч мест показывали с помощью яркой визуализации. Новая арена в городе возводится вдоль Кульджинского и Талгарского трактов. Площадь территории, отведенной под реализацию проекта, составляет около 32 га.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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