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Спорт

Елена Рыбакина объяснила, почему не поможет сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг

Елена Рыбакина, спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 17:26 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина объяснила, почему не сможет выступить за национальную команду на Кубке Билли Джин Кинг, сообщает Zakon.kz.

Комментарий спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram 18 сентября 2026 года.

"Всем привет! Хочу сообщить, что в этом году не смогу принять участие в Кубке Билли Джин Кинг. Мне очень жаль пропускать турнир в Шэньчжэне – это такое прекрасное место с невероятной атмосферой и замечательными болельщиками. Последний месяц был непростым для моего организма, и сейчас мне необходимо восстановиться, чтобы снова вернуться к соревнованиям в своей лучшей форме. Желаю девочкам удачи!" – отметила Рыбакина.
текст, пояснение, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 17:26

Фото: Instagram/stories/lenarybakina

Кубок Билли Джин Кинг – главный командный турнир в женском теннисе. В 2026 году финальная стадия пройдет с 22 по 27 сентября в Шэньчжэне. Сборная Казахстана сыграет в четвертьфинале с Испанией 23 сентября.

В ночь с 12 на 13 сентября 2026 года Елена Рыбакина обошла бывшую первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и стала победительницей US Open. 14 сентября 2026 года казахстанка официально стала лидером мирового женского тенниса. Помимо значительных призовых победа в финале US Open принесла Елене 2 000 рейтинговых очков. Уже позднее стало известно, что Рыбакина оставит почти половину выигрыша в США в виде налогов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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