Елена Рыбакина объяснила, почему не поможет сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг

Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина объяснила, почему не сможет выступить за национальную команду на Кубке Билли Джин Кинг, сообщает Zakon.kz.

Комментарий спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram 18 сентября 2026 года.

"Всем привет! Хочу сообщить, что в этом году не смогу принять участие в Кубке Билли Джин Кинг. Мне очень жаль пропускать турнир в Шэньчжэне – это такое прекрасное место с невероятной атмосферой и замечательными болельщиками. Последний месяц был непростым для моего организма, и сейчас мне необходимо восстановиться, чтобы снова вернуться к соревнованиям в своей лучшей форме. Желаю девочкам удачи!" – отметила Рыбакина.

Кубок Билли Джин Кинг – главный командный турнир в женском теннисе. В 2026 году финальная стадия пройдет с 22 по 27 сентября в Шэньчжэне. Сборная Казахстана сыграет в четвертьфинале с Испанией 23 сентября.

В ночь с 12 на 13 сентября 2026 года Елена Рыбакина обошла бывшую первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и стала победительницей US Open. 14 сентября 2026 года казахстанка официально стала лидером мирового женского тенниса. Помимо значительных призовых победа в финале US Open принесла Елене 2 000 рейтинговых очков. Уже позднее стало известно, что Рыбакина оставит почти половину выигрыша в США в виде налогов.

