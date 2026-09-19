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Спорт

"Он сделал свой выбор": Алимханулы жестко отреагировал на отказ Шираза от поединка

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 23:53 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы публично отреагировал на решение британца Хамзы Шираза сдать пояс WBO во втором среднем весе ради избежания очного поединка, сообщает Zakon.kz.

Представители Шираза пошли на этот шаг спустя всего три дня после того, как выиграли промоутерские торги на организацию защиты. Команда британского боксера официально уведомила руководство Всемирной боксерской организации об отказе от титула, чтобы не выходить на ринг против казахстанца.

Файтер прокомментировал демарш несостоявшегося оппонента.

"Он сделал свой выбор, и мы все это видели. Мне не в чем его упрекнуть – я просто желаю ему удачи! Идем дальше. Кто следующий?" – написал Алимханулы на официальной странице в соцсети X.

Стоит отметить, что Жанибек Алимханулы получил статус обязательного претендента на чемпионский пояс WBO сразу после смены весовой категории. До этого казахстанский боксер удерживал два мировых титула в среднем дивизионе.

Ранее Алимханулы обратился к "Канело".

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Канат Болысбек
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