"Он сделал свой выбор": Алимханулы жестко отреагировал на отказ Шираза от поединка

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы публично отреагировал на решение британца Хамзы Шираза сдать пояс WBO во втором среднем весе ради избежания очного поединка, сообщает Zakon.kz.

Представители Шираза пошли на этот шаг спустя всего три дня после того, как выиграли промоутерские торги на организацию защиты. Команда британского боксера официально уведомила руководство Всемирной боксерской организации об отказе от титула, чтобы не выходить на ринг против казахстанца.

Файтер прокомментировал демарш несостоявшегося оппонента.

"Он сделал свой выбор, и мы все это видели. Мне не в чем его упрекнуть – я просто желаю ему удачи! Идем дальше. Кто следующий?" – написал Алимханулы на официальной странице в соцсети X.

He made his choice. We saw it. I have nothing bad to say about him. I just wish him the best of luck! We move on. Who’s next? — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) September 19, 2026

Стоит отметить, что Жанибек Алимханулы получил статус обязательного претендента на чемпионский пояс WBO сразу после смены весовой категории. До этого казахстанский боксер удерживал два мировых титула в среднем дивизионе.

Ранее Алимханулы обратился к "Канело".