"Атлетико" нанес "Реалу" второе поражение в новом сезоне Ла Лиги

Прекрасно начавший новый сезон в испанском футбольном чемпионате мадридский "Реал" потерпел вторую неудачу к этому часу. Подопечные Жозе Моуринью накануне были обыграны на выезде своими земляками из "Атлетико" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Поединок двух грандов Испании проходил на знаменитой арене "Метрополитано" в рамках седьмого тура Ла Лиги.

Сразу надо отметить, что гости заканчивали встречу на одного игрока меньше – в начале второго тайма был удален Дин Хейсен.

И Алекс Гримальдо сразу наказал "Реал", реализовав пенальти. Вскоре Джонатан Дэвид увеличил преимущество хозяев поля, а перед финальным свистком Антонио Рюдигер забил гол престижа за "сливочных".

В итоге самый титулованный клуб планеты во главе с Моуринью проиграл два матча со старта нового сезона в Ла Лиге и сместился на третье место в турнирной таблице (15 очков), пропустив вперед себя "Барселону" (21) и "Атлетико" (16).

"В первом тайме мы говорим о дерби 11 на 9, во втором – 11 против 10, были видны трудности, и игрокам пришлось отдать все силы, чтобы конкурировать. А представьте одиннадцать против девяти – чудес в футболе не бывает, и мы уже можем представить, чем бы это закончилось. Если Хейсен начал нарушать правила вне штрафной – это не пенальти". Жозе Моуринью

Недовольство португальского наставника судейством прошедшего матча прокомментировал его коллега из "Атлетико" – Диего Симеоне.

"Уважаем мнения других людей, мы в привилегированном положении и при этом всегда на виду, будь то Симеоне, Моуринью, Флик или Пеллегрини. Надо высказываться осторожно, знать, как проявлять уважение. Все мы порой проигрываем, но пересекать эту черту уважения опасно, хоть Моуринью, либо Флику или мне, не все допустимо". Диего Симеоне

Ранее 5 сентября "Реал" в рамках четвертого тура Ла Лиги не смог обыграть в гостях "Бетис" – 0:1.