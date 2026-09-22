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Спорт

"Страна незаинтересована": в Азербайджане высказались о сыне Плющенко

Плющенко, Рудковская, дети, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 03:56 Фото: Instagram/gnomgnomych
Азербайджанская журналистка и обозреватель фигурного катания Лейла Эминова прокомментировала выступление сына двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко Александра Плющенко на этапе Гран-при ISU среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sport24, его выступление не вызвало ажиотажа в Азербайджане.

"Сложно говорить о какой-либо реакции местной публики, поскольку интерес к фигурному катанию в стране крайне низкий. Реакции как таковой нет. Возможно, если бы сам Евгений Плющенко вместо сына вышел на лед юниорского Гран-при, тогда азербайджанская публика могла бы примкнуть к экранам", – считает она.

19 сентября фигурист занял 13-е место на этапе Гран-при ISU среди юниоров. 13-летний Плющенко получил за прокат 114,53 балла, сумма за две программы – 171,65 балла. При этом произвольную программу он исполнил без серьезных помарок.

1 июля Международный союз конькобежцев разрешил фигуристу выступать за Азербайджан. Выступление в Анкаре стало для Плющенко-младшим дебютным за Азербайджан.

25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории, выступая по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы.

Ранее в Сети разнесли дебют Плющенко-младшего за Азербайджан.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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