Казахстанский файтер вошел в тройку претендентов на бой с чемпионом Джошуа Ваном
Как пишет sportarena.kz, третью строчку в этом перечне занял казахстанский боец Асу Алмабаев.
С вероятностью в 7% этот бой может состояться.
При этом главным кандидатом на встречу с чемпионом является португалец ангольского происхождения Манель Капе. Его шансы на встречу составляют 83%.
За ним в списке следует американский файтер Брэндон Ройвал с показателем в 11%.
20 сентября Джошуа Ван успешно защитил пояс в реванше с бразильцем Алешандре Пантожу на турнире UFC 331.
Казахстанец Асу Алмабаев свой последний поединок провел в июне, когда выиграл американца Чарльза Джонсона. В новом рейтинге дивизиона казахстанец занимает пятое место.
Ранее стало известно о том, что другой казахстанец впервые в истории завоевал бронзовую медаль Азиатских игр по ММА.