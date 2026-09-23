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Спорт

Казахстанский файтер вошел в тройку претендентов на бой с чемпионом Джошуа Ваном

Боец Асу Алмабаев, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 06:20 Фото: Instagram/asu_zulfikar57
Официальный аккаунт UFC в Instagram показал список главных претендентов на поединок с действующим обладателем титула в наилегчайшем весе Джошуа Ваном из Мьянмы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, третью строчку в этом перечне занял казахстанский боец Асу Алмабаев.

С вероятностью в 7% этот бой может состояться.

При этом главным кандидатом на встречу с чемпионом является португалец ангольского происхождения Манель Капе. Его шансы на встречу составляют 83%.

За ним в списке следует американский файтер Брэндон Ройвал с показателем в 11%.

20 сентября Джошуа Ван успешно защитил пояс в реванше с бразильцем Алешандре Пантожу на турнире UFC 331.

Казахстанец Асу Алмабаев свой последний поединок провел в июне, когда выиграл американца Чарльза Джонсона. В новом рейтинге дивизиона казахстанец занимает пятое место.

Ранее стало известно о том, что другой казахстанец впервые в истории завоевал бронзовую медаль Азиатских игр по ММА.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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