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Спорт

Казахстанка драматично взяла "серебро" Азиатских игр-2026 в спортивной ходьбе

Казахстанская легкоатлетка Кристина Морозова , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 06:46 Фото: Instagram/morozova.497
Казахстанская легкоатлетка Кристина Морозова стала серебряным призером Азиатских игр в Японии в соревнованиях по спортивной ходьбе на полумарафонской дистанции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, судьба второго места решилась в борьбе на самых последних метрах дистанции с представительницей Китая.

Кристина Морозова прошла 21,1 километра за 1:35:25, опередив всего на одну секунду финишировавшую третьей Цзян Юньянь из Китая (1:35:26).

Победа досталась еще одной китайской спортсменке Ян Люцзин с результатом 1:33:40. Вторая представительница сборной Казахстана Эльмира Калимуллина заняла итоговое шестое место (1:43:21).

ХХ летние Азиатские игры проходят в эти дни в Айти-Нагое (Япония). Соревнования по легкой атлетике стартовали сегодня, 23 сентября.

Ранее стало известно, что казахстанские баскетболистки на Азиаде-2026 взяли реванш после поражения от Китая.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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