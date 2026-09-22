Казахстанские баскетболистки на Азиаде-2026 взяли реванш после поражения от Китая

Фото: Владислав Семенов

Женская сборная Казахстана по баскетболу 3х3 провела второй матч на Азиатских играх-2026, проходящих в Аичи-Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

Казахстанские баскетболистки встретились со сборной Шри-Ланки. Матч завершился победой наших соотечественниц со счетом 21:8. До этого казахстанки уступили сборной Китая со счетом 12:18. Ранее сообщалось, что казахстанская сборная узнала соперников на Кубке мира по баскетболу 3×3 в Китае.

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