Казахстанские баскетболистки на Азиаде-2026 взяли реванш после поражения от Китая
Фото: Владислав Семенов
Женская сборная Казахстана по баскетболу 3х3 провела второй матч на Азиатских играх-2026, проходящих в Аичи-Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.
Казахстанские баскетболистки встретились со сборной Шри-Ланки. Матч завершился победой наших соотечественниц со счетом 21:8.
До этого казахстанки уступили сборной Китая со счетом 12:18.
Ранее сообщалось, что казахстанская сборная узнала соперников на Кубке мира по баскетболу 3×3 в Китае.
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