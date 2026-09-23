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Спорт

Соня Жиенбаева получила мастер-класс от испанки Манейро в Китае

Теннис Поражение Испания, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 15:44 Фото: ktf.kz
Несколько минут назад в китайском Шэньчжэне завершился первый матч теннисного противостояния между сборными Казахстана и Испании в рамках четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг-2026, сообщает Zakon.kz.

Открыли игровую программу дня наша Соня Жиенбаева (№384 WTA) и Джессика Бузас Манейро. Более опытная испанка, ныне занимающая 93-ю позицию рейтинга WTA, не пощадила казахстанку и спокойно обыграла ее за 1 час и 2 минуты – 6:2, 6:2.

Через 20 минут на корты Шэньчжэня будет приглашена вторая пара теннисисток – силами померятся Юлия Путинцева и Кристина Букша.

В случае успеха испанки ее команда гарантирует выход в полуфинал текущих соревнований, где их уже ждут представители Чехии.

А если же победа достанется Путинцевой, то судьба данного противостояния решится в парной игре. Там честь нашей страны будут защищать Анна Данилина и Жибек Куламбаева, у Испании выйдут Кристина Букша и Сара Соррибес Тормо.

Сборная Казахстана приехала в Китай без своего лидера Елены Рыбакиной, которая отказалась от участия в этих играх из-за усталости и восстановления после US Open-2026.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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