Сборная Казахстана готова к битве с Испанией на Кубке Билли Джин Кинг

23 сентября на кортах китайского Шэньчжэня женская сборная Казахстана по теннису проведет четвертьфинальный поединок Кубка Билли Джин Кинг-2026 против команды Испании, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ФТК, за день до начала этого противостояния капитан нашей сборной Юрий Щукин, включая игроков в лице Юлии Путинцевой, Анны Данилиной, Жибек Куламбаевой и Сони Жиенбаевой, выступили на пресс-конференции.

На встрече с журналистами представители казахстанской дружины рассказали о подготовке к матчу с Испанией, настрое команды и о ее ожиданиях.

"Большая честь представлять Казахстан в финальной части КБДК, с нетерпением ждем завтрашнего противостояния. У нас сильная команда и мы сделаем все возможное, чтобы добиться победы. Но не забываем, что Испания – это серьезный соперник, в составе которого выступают сильные теннисистки. Ждет непростая борьба, поэтому важно подойти к матчу максимально подготовленными и показать свой лучший теннис". Юрий Щукин

Встреча с Испанией начнется в 14:00 по казахстанскому времени. Противостояние будет состоять из двух одиночных и одного парного матча.

Для выхода в полуфинал нашей команде необходимо одержать две победы.

"Думаю, мой опыт может сыграть важную роль в предстоящем противостоянии. Я всегда борюсь до последнего и стараюсь проявлять свой бойцовский характер в каждом матче, особенно когда представляю Казахстан. Надеюсь, что смогу передать этот настрой девочкам и вместе мы покажем свой лучший теннис. У нас действительно сильная команда, и многое зависит от нас самих. Главное – сохранять уверенность, придерживаться своего плана и бороться за каждое очко". Юлия Путинцева

Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг проходит с 22 по 27 сентября в Шэньчжэне (Китай). За титул чемпионок мира начнут сражения восемь национальных сборных.

"Этот сезон складывался для меня непросто. Летом у меня были проблемы со здоровьем, но сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Теннис – это всегда победы и поражения, невозможно показывать свой максимум каждую неделю или каждый месяц. Но я продолжаю ежедневно тренироваться, работать над собой и делать все возможное, чтобы демонстрировать свою лучшую игру. Сейчас все мои мысли сосредоточены на предстоящем матче и на том, как помочь команде". Юлия Путинцева

Как уже все заметили, в составе нашей сборной в финальной части КБДК-2026 отсутствует ее лидер Елена Рыбакина.

Чемпионка US Open 2026 отказалась от поездки в Китай на фоне усталости и восстановления от прошедшего турнира.