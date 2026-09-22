#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
448.44
514.81
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
448.44
514.81
5.33
Спорт

Сборная Казахстана готова к битве с Испанией на Кубке Билли Джин Кинг

Теннис КБДК Матч Испания, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 17:22 Фото: ktf.kz
23 сентября на кортах китайского Шэньчжэня женская сборная Казахстана по теннису проведет четвертьфинальный поединок Кубка Билли Джин Кинг-2026 против команды Испании, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ФТК, за день до начала этого противостояния капитан нашей сборной Юрий Щукин, включая игроков в лице Юлии Путинцевой, Анны Данилиной, Жибек Куламбаевой и Сони Жиенбаевой, выступили на пресс-конференции.

На встрече с журналистами представители казахстанской дружины рассказали о подготовке к матчу с Испанией, настрое команды и о ее ожиданиях.

"Большая честь представлять Казахстан в финальной части КБДК, с нетерпением ждем завтрашнего противостояния. У нас сильная команда и мы сделаем все возможное, чтобы добиться победы. Но не забываем, что Испания – это серьезный соперник, в составе которого выступают сильные теннисистки. Ждет непростая борьба, поэтому важно подойти к матчу максимально подготовленными и показать свой лучший теннис". Юрий Щукин

Встреча с Испанией начнется в 14:00 по казахстанскому времени. Противостояние будет состоять из двух одиночных и одного парного матча.

Для выхода в полуфинал нашей команде необходимо одержать две победы.

"Думаю, мой опыт может сыграть важную роль в предстоящем противостоянии. Я всегда борюсь до последнего и стараюсь проявлять свой бойцовский характер в каждом матче, особенно когда представляю Казахстан. Надеюсь, что смогу передать этот настрой девочкам и вместе мы покажем свой лучший теннис. У нас действительно сильная команда, и многое зависит от нас самих. Главное – сохранять уверенность, придерживаться своего плана и бороться за каждое очко". Юлия Путинцева

Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг проходит с 22 по 27 сентября в Шэньчжэне (Китай). За титул чемпионок мира начнут сражения восемь национальных сборных.

"Этот сезон складывался для меня непросто. Летом у меня были проблемы со здоровьем, но сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Теннис – это всегда победы и поражения, невозможно показывать свой максимум каждую неделю или каждый месяц. Но я продолжаю ежедневно тренироваться, работать над собой и делать все возможное, чтобы демонстрировать свою лучшую игру. Сейчас все мои мысли сосредоточены на предстоящем матче и на том, как помочь команде".Юлия Путинцева

Как уже все заметили, в составе нашей сборной в финальной части КБДК-2026 отсутствует ее лидер Елена Рыбакина.

Чемпионка US Open 2026 отказалась от поездки в Китай на фоне усталости и восстановления от прошедшего турнира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
17:43, Сегодня
Где в Казахстане 23 сентября пройдут дожди и грозы
Итальянская теннисистка
08:25, 20 сентября 2025
Сборная Италии стала первым финалистом Кубка Билли Джин Кинг
Теннис Поражение США
14:20, 18 сентября 2025
Казахстанские теннисистки не смогли пройти в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бахтиёр Зайнутдинов
18:10, Сегодня
Президент "Ордабасы" Кызайбаев подтвердил интерес к Бахтиёру Зайнутдинову
Казахстанский киберспортсмен Сутемгенов завершил своё выступление на Азиаде в Японии
17:55, Сегодня
Казахстанский киберспортсмен Сутемгенов завершил своё выступление на Азиаде в Японии
Логотип Азиатских игр в Нагое
17:47, Сегодня
Ещё один нокаут: Казахстанец Абдулрашид Абдуллаев вышел в полуфинал Азиатских игр-2026
БФЛ: где начинается большой футбол
17:44, Сегодня
БФЛ: где начинается большой футбол
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: