Путинцева выдала яркий бой в противостоянии с 35-й ракеткой мира

На кортах китайского Шэньчжэня только что завершился второй поединок одиночного разряда 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг-2026 между сборными Казахстана и Испании, где встречались Юлия Путинцева и Кристина Букша, сообщает Zakon.kz.

Второму номеру казахстанской дружины необходимо было одержать победу, чтобы восстановить баланс в общем противостоянии, с чем она успешно справилась.

79-й номер мирового женского рейтинга в упорной битве переиграла оппонентку из Испании, которая является 35-й ракеткой планеты.

Юлия добилась красивого успеха за 1 час и 51 минуту – 6:2, 3:6, 6:1.

В итоге счет в казахстано-испанском сражении стал 1:1.

Теперь судьба путевку в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг Кап-2026 определится в решающей парной игре, где честь нашей страны будут представлять Анна Данилина и Жибек Куламбаева, а за Испанию будут выступать Кристина Букша и Сара Соррибес Тормо.

Немного ранее в первом матче данного игрового дня представительница Казахстана Соня Жиенбаева проиграла Джессике Бузас Манейро.