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Спорт

Казахстанцы завоевали еще одно "золото" Азиады-2026

Мужчины, гребля, спортсмены , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 07:09 Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба НОК РК
Казахстанский экипаж в составе Владислава Яковлева и Ивана Чернухина стал победителем финала А в соревнованиях по академической гребле в мужской двойке, сообщает Zakon.kz.

В Японии проходит пятый соревновательный день летних Азиатских игр. Как сообщили 24 сентября 2026 года в Национальном олимпийском комитете, казахстанские спортсмены завоевали еще одну золотую медаль.

В академической гребле представители Казахстана показали результат 6 минут 25,13 секунды и заняли первое место.

Серебряными призерами стали представители Китая Чуан Цао и Мэншуай Ян, уступившие казахстанцам 2,09 секунды. Третье место заняли Максим Голубев и Алишер Турдиев из Узбекистана с результатом 6 минут 32,34 секунды.

Сейчас сборная Казахстана занимает четвертое место в медальном зачете. Лидирует Китай, на втором месте – Япония, а замыкает тройку лидеров Южная Корея.

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Камила Салкымбаева
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