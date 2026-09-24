Казахстанцы завоевали еще одно "золото" Азиады-2026

Казахстанский экипаж в составе Владислава Яковлева и Ивана Чернухина стал победителем финала А в соревнованиях по академической гребле в мужской двойке, сообщает Zakon.kz.

В Японии проходит пятый соревновательный день летних Азиатских игр. Как сообщили 24 сентября 2026 года в Национальном олимпийском комитете, казахстанские спортсмены завоевали еще одну золотую медаль.

В академической гребле представители Казахстана показали результат 6 минут 25,13 секунды и заняли первое место.

Серебряными призерами стали представители Китая Чуан Цао и Мэншуай Ян, уступившие казахстанцам 2,09 секунды. Третье место заняли Максим Голубев и Алишер Турдиев из Узбекистана с результатом 6 минут 32,34 секунды.

Сейчас сборная Казахстана занимает четвертое место в медальном зачете. Лидирует Китай, на втором месте – Япония, а замыкает тройку лидеров Южная Корея.