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Спорт

Казахстан завоевал семь медалей: итоги четвертого дня Азиады-2026

Казахстанские спортсмены на пьедестале в Японии, Азиада-2026, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 02:55 Фото: пресс-служба НОК РК
23 сентября 2026 года на Азиатских играх в Японии завершился очередной соревновательный день. Сборная Казахстана завоевала семь медалей: одну золотую, три серебряные и три бронзовые, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец Алексей Луценко финишировал первым в мужской групповой гонке в велоспорте на шоссе. Об этом сообщили в Национальном Олимпийском Комитете. Ему удалось во второй раз подняться на высшую ступень пьедестала на нынешних Играх. До этого Луценко стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом в мужском шоссейном велоспорте.

Эта награда стала для него шестой золотой медалью Азиады в карьере. Луценко стал рекордсменом Казахстана по количеству побед на летних Азиатских играх.

Успех сборной в групповой гонке дополнил Евгений Федоров. Казахстанец пересек финиш вторым и завоевал серебряную медаль. Для Федорова это вторая награда Азиатских игр в карьере: в Ханчжоу-2022 он становился победителем групповой гонки.

Еще одно серебро Казахстану принесла Кристина Морозова. В первый день легкоатлетической программы она заняла второе место в спортивной ходьбе на полумарафонской дистанции, показав результат 1:35:25.

Двумя наградами отметились представители стендовой стрельбы. В командном зачете женского скита Асем Орынбай, Зоя Пискун и Адель Садакбаева стали вторыми.

Казахстанская команда набрала 336 очков, уступив только сборной Китая.

Позже Асем Орынбай завоевала еще одну медаль уже в личных соревнованиях. В финале казахстанка поразила 28 мишеней и стала бронзовым призером. Это ее вторая награда на Азиаде-2026.

Первую медаль в фехтовании на нынешней Азиаде Казахстану принес Артем Саркисян. В четвертьфинале индивидуального турнира саблистов он со счетом 15:14 победил олимпийского чемпиона До Гёндона из Южной Кореи. В полуфинале Саркисян уступил трехкратному олимпийскому чемпиону О Сан Уку – 9:15 и завершил соревнования с бронзовой медалью.

Бронзовым призером стал и Алижан Аблагатов. В полуфинале соревнований по ушу-саньда в весовой категории до 70 килограммов представитель Казахстана уступил иранцу Эрфану Мохаррами. В этом же виде спорта Казахстан получил возможность побороться за медаль высшей пробы. Абдурашид Абдуллаев вышел в финал категории до 75 килограммов. В полуфинале он победил Хуан Жана из Китайского Тайбэя.

24 сентября Абдурашид Абдуллаев проведет решающий поединок.

В спортивной гимнастике мужская сборная Казахстана остановилась в шаге от пьедестала. Нариман Курбанов, Дмитрий Патанин, Милад Карими, Нуртан Идрисов и Ильяс Азизов заняли четвертое место в командном финале.

Четвертой завершила выступление и сборная Казахстана по плаванию в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров. В финале команда показала результат 3:49.19. Ксения Игнатова отдельно выступила в финале на 100 метров на спине и заняла шестое место.

В пулевой стрельбе Валерия Попелова заняла седьмое место. В мужском ските Александр Мухамедиев стал шестым.

Сборная Казахстана занимает четвертое место в медальном зачете (семь золотых медалей). Лидирует Китай (48 золотых медалей), на втором месте – Япония (15 золотых медалей), а замыкает тройку лидеров Южная Корея (восемь золотых медалей).

23 сентября 2026 года завершился еще один четвертьфинальный поединок Кубка Билли Джин Кинг-2026, где сборная Испании с превеликим трудом "вытащила" парный матч у команды Казахстана и завоевала место в 1/2 финала турнира.

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Камила Салкымбаева
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