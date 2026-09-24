Бублик прибыл на звездное теннисное шоу в Лондоне – Кубок Лейвера

С 25 по 27 сентября в Лондоне (Англия) пройдет ежегодный мужской командный турнир по теннису Кубок Лэйвера-2026, где примут участие практически вся элитные игроки мира, которые разделены на две части, сообщает Zakon.kz.

Честь команды Европы будут защищать Александр Зверев, Карлос Алькарас, Флавио Коболли, Якуб Меньшик, Рафаэль Ходар и Каспер Рууд. Запасной – Артур Фери.

А вот за сборную Мира выступят Алекс де Минаур, Тэйлор Фриц, Александр Бублик, Лёрнер Тьен, Томми Пол и Брэндон Накашима. Запасной – Игнасио Бусе.

Данный турнир назван в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лейвера, который еще при жизни признан многими как один из величайших игроков в истории спорта.

Одним из организаторов Кубка является 20-кратный победитель турниров Большого шлема – швейцарец Роджер Федерер.

Накануне на лондонской арене The O2 собрались легенды прошлого и настоящего, включая великих теннисистов Рода Лэйвера и Роджера Федерера.

После оттачивания своих навыков игроки сменили теннисную экипировку на костюмы и отправились в Старый Королевский военно-морской колледж в Гринвиче на традиционную командную фотосессию Кубка Лэйвера.

По регламенту в течение трех дней будет проводено 12 матчей (девять одиночных и три парных). За победу в каждом матче первого дня команда получает 1 очко, каждая победа в матчах второго дня оценивается в 2 очка, а в третий день каждая победа приносит 3 очка.

Пока Александр Бублик собирается впервые выступить за сборную Мира, накануне женская команда Казахстана упустила хорошую возможность выхода в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг-2026.