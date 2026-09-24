Бублик прибыл на звездное теннисное шоу в Лондоне – Кубок Лейвера
Честь команды Европы будут защищать Александр Зверев, Карлос Алькарас, Флавио Коболли, Якуб Меньшик, Рафаэль Ходар и Каспер Рууд. Запасной – Артур Фери.
А вот за сборную Мира выступят Алекс де Минаур, Тэйлор Фриц, Александр Бублик, Лёрнер Тьен, Томми Пол и Брэндон Накашима. Запасной – Игнасио Бусе.
Данный турнир назван в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лейвера, который еще при жизни признан многими как один из величайших игроков в истории спорта.
Одним из организаторов Кубка является 20-кратный победитель турниров Большого шлема – швейцарец Роджер Федерер.
Накануне на лондонской арене The O2 собрались легенды прошлого и настоящего, включая великих теннисистов Рода Лэйвера и Роджера Федерера.
После оттачивания своих навыков игроки сменили теннисную экипировку на костюмы и отправились в Старый Королевский военно-морской колледж в Гринвиче на традиционную командную фотосессию Кубка Лэйвера.
По регламенту в течение трех дней будет проводено 12 матчей (девять одиночных и три парных). За победу в каждом матче первого дня команда получает 1 очко, каждая победа в матчах второго дня оценивается в 2 очка, а в третий день каждая победа приносит 3 очка.
Пока Александр Бублик собирается впервые выступить за сборную Мира, накануне женская команда Казахстана упустила хорошую возможность выхода в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг-2026.