Казахстанская легкоатлетка остановилась в шаге от медали на Азиаде-2026

Фото: Сали Сабиров

Представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Дэйзи Джепкемей выступила в финале Азиатских игр-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

Казахстанская спортсменка заняла четвёртое место в финальном забеге на 10 тыс. м. Дэйзи преодолела дистанцию за 33:03.21. Победительницей стала Винфред Яви (Бахрейн) – 32:39.18. Второе место заняла японка Нодзоми Танака – 32:41.54. Бронзовую медаль завоевала представительница Индии Сима – 32:50.05. Ранее сообщалось, что казахстанский шпажист завоевал "серебро" Азиады-2026 в Японии.



Поделитесь новостью