Казахстанская легкоатлетка остановилась в шаге от медали на Азиаде-2026
Фото: Сали Сабиров
Представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Дэйзи Джепкемей выступила в финале Азиатских игр-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.
Казахстанская спортсменка заняла четвёртое место в финальном забеге на 10 тыс. м. Дэйзи преодолела дистанцию за 33:03.21.
Победительницей стала Винфред Яви (Бахрейн) – 32:39.18. Второе место заняла японка Нодзоми Танака – 32:41.54. Бронзовую медаль завоевала представительница Индии Сима – 32:50.05.
Ранее сообщалось, что казахстанский шпажист завоевал "серебро" Азиады-2026 в Японии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript