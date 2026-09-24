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Спорт

Казахстанская легкоатлетка остановилась в шаге от медали на Азиаде-2026

Казахстанская легкоатлетка остановилась в шаге от медали на Азиаде-2026, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 19:36 Фото: Сали Сабиров
Представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Дэйзи Джепкемей выступила в финале Азиатских игр-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

Казахстанская спортсменка заняла четвёртое место в финальном забеге на 10 тыс. м. Дэйзи преодолела дистанцию за 33:03.21.

Победительницей стала Винфред Яви (Бахрейн) – 32:39.18. Второе место заняла японка Нодзоми Танака – 32:41.54. Бронзовую медаль завоевала представительница Индии Сима – 32:50.05.

Ранее сообщалось, что казахстанский шпажист завоевал "серебро" Азиады-2026 в Японии.


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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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