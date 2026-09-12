Казахстан отправит 30 легкоатлетов на Азиаду-2026 в Японии

Федерация легкой атлетики Казахстана представила состав национальной команды, которая выступит на XX летних Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

В итоговую заявку сборной вошли 30 спортсменов.

Мужчины

Георгий Шейко (спортивная ходьба на марафонской дистанции);

Шедрак Кимутай (марафон);

Иван Иванов (толкание ядра);

Алексей Хлыстов (метание копья);

Давид Ефремов (бег на 110 м с барьерами);

Максим Фроловский (бег на 5000 и 10000 м);

Андрей Соколов (бег на 400 м, смешанная эстафета 4×400 м);

Михаил Литвин (смешанная эстафета 4×400 м);

Эльнор Мухитдинов (бег на 400 м, смешанная эстафета 4×400 м);

Вячеслав Земс (бег на 400 м с барьерами, смешанная эстафета 4×400 м);

Ефим Тарасов (смешанная эстафета 4×400 м).

Женщины

Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба на марафонской дистанции);

Кристина Морозова (спортивная ходьба на полумарафонской дистанции);

Эльмира Калимуллина (спортивная ходьба на полумарафонской дистанции);

Нора Джеруто (бег на 3000 м с препятствиями, бег на 5000 м);

Дейзи Джепкемей (бег на 5000 и 10000 м);

Аделина Земс (бег на 400 м с барьерами, эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м);

Мария Шувалова (бег на 400 м с барьерами, эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м);

Александра Залюбовская (эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м);

Аяна Болатбеккызы (бег на 800 и 1500 м);

Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту);

Кристина Овчинникова (прыжки в высоту);

Мария Ефремова (тройной прыжок);

Анастасия Рыпакова (прыжки в длину);

Полина Иванова (прыжки с шестом);

Анна Черкашина (прыжки с шестом);

Алина Чистякова (семиборье);

Софья Киденко (эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м);

Анна Шумило (эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м);

Милана Зубарева (эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м).

Соревнования по легкой атлетике пройдут с 24 по 29 сентября в японском городе Нагоя.

Ранее сообщалось, что Казахстан проиграл Филиппинам и усложнил положение в группе на Азиаде в Японии.