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Спорт

Казахстан отправит 30 легкоатлетов на Азиаду-2026 в Японии

Казахстан отправит 30 легкоатлетов на Азиаду-2026 в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 23:01 Фото: olympic.kz
Федерация легкой атлетики Казахстана представила состав национальной команды, которая выступит на XX летних Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

В итоговую заявку сборной вошли 30 спортсменов.

Мужчины

  • Георгий Шейко (спортивная ходьба на марафонской дистанции);
  • Шедрак Кимутай (марафон);
  • Иван Иванов (толкание ядра);
  • Алексей Хлыстов (метание копья);
  • Давид Ефремов (бег на 110 м с барьерами);
  • Максим Фроловский (бег на 5000 и 10000 м);
  • Андрей Соколов (бег на 400 м, смешанная эстафета 4×400 м);
  • Михаил Литвин (смешанная эстафета 4×400 м);
  • Эльнор Мухитдинов (бег на 400 м, смешанная эстафета 4×400 м);
  • Вячеслав Земс (бег на 400 м с барьерами, смешанная эстафета 4×400 м);
  • Ефим Тарасов (смешанная эстафета 4×400 м).

Женщины

  • Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба на марафонской дистанции);
  • Кристина Морозова (спортивная ходьба на полумарафонской дистанции);
  • Эльмира Калимуллина (спортивная ходьба на полумарафонской дистанции);
  • Нора Джеруто (бег на 3000 м с препятствиями, бег на 5000 м);
  • Дейзи Джепкемей (бег на 5000 и 10000 м);
  • Аделина Земс (бег на 400 м с барьерами, эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м);
  • Мария Шувалова (бег на 400 м с барьерами, эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м);
  • Александра Залюбовская (эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м);
  • Аяна Болатбеккызы (бег на 800 и 1500 м);
  • Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту);
  • Кристина Овчинникова (прыжки в высоту);
  • Мария Ефремова (тройной прыжок);
  • Анастасия Рыпакова (прыжки в длину);
  • Полина Иванова (прыжки с шестом);
  • Анна Черкашина (прыжки с шестом);
  • Алина Чистякова (семиборье);
  • Софья Киденко (эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м);
  • Анна Шумило (эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м);
  • Милана Зубарева (эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м).

Соревнования по легкой атлетике пройдут с 24 по 29 сентября в японском городе Нагоя.

Ранее сообщалось, что Казахстан проиграл Филиппинам и усложнил положение в группе на Азиаде в Японии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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