Казахстан отправит 30 легкоатлетов на Азиаду-2026 в Японии
Фото: olympic.kz
Федерация легкой атлетики Казахстана представила состав национальной команды, которая выступит на XX летних Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.
В итоговую заявку сборной вошли 30 спортсменов.
Мужчины
- Георгий Шейко (спортивная ходьба на марафонской дистанции);
- Шедрак Кимутай (марафон);
- Иван Иванов (толкание ядра);
- Алексей Хлыстов (метание копья);
- Давид Ефремов (бег на 110 м с барьерами);
- Максим Фроловский (бег на 5000 и 10000 м);
- Андрей Соколов (бег на 400 м, смешанная эстафета 4×400 м);
- Михаил Литвин (смешанная эстафета 4×400 м);
- Эльнор Мухитдинов (бег на 400 м, смешанная эстафета 4×400 м);
- Вячеслав Земс (бег на 400 м с барьерами, смешанная эстафета 4×400 м);
- Ефим Тарасов (смешанная эстафета 4×400 м).
Женщины
- Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба на марафонской дистанции);
- Кристина Морозова (спортивная ходьба на полумарафонской дистанции);
- Эльмира Калимуллина (спортивная ходьба на полумарафонской дистанции);
- Нора Джеруто (бег на 3000 м с препятствиями, бег на 5000 м);
- Дейзи Джепкемей (бег на 5000 и 10000 м);
- Аделина Земс (бег на 400 м с барьерами, эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м);
- Мария Шувалова (бег на 400 м с барьерами, эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м);
- Александра Залюбовская (эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м);
- Аяна Болатбеккызы (бег на 800 и 1500 м);
- Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту);
- Кристина Овчинникова (прыжки в высоту);
- Мария Ефремова (тройной прыжок);
- Анастасия Рыпакова (прыжки в длину);
- Полина Иванова (прыжки с шестом);
- Анна Черкашина (прыжки с шестом);
- Алина Чистякова (семиборье);
- Софья Киденко (эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м);
- Анна Шумило (эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м);
- Милана Зубарева (эстафета 4×400 м, смешанная эстафета 4×400 м).
Соревнования по легкой атлетике пройдут с 24 по 29 сентября в японском городе Нагоя.
Ранее сообщалось, что Казахстан проиграл Филиппинам и усложнил положение в группе на Азиаде в Японии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript