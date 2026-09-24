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Спорт

Выяснились сроки возвращения Дастана Сатпаева после травмы

Нападающий сборной Казахстана и английского &quot;Бернли&quot; Дастан Сатпаев , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 02:29 Фото: Instagram/burnleyofficial
Нападающий сборной Казахстана и английского "Бернли" Дастан Сатпаев в ближайшее время вернется к тренировкам после повреждения задней поверхности бедра, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Amanvibe.kz, 18-летний форвард приступит к тренировкам всего через несколько дней. Восстановление после травмы Сатпаев проходил на базе лондонского "Челси", которому принадлежат права на казахстанского футболиста.

Сатпаев получил повреждение 3 сентября в матче четвертого тура Чемпионшипа. Следующую игру "Бернли" проведет 10 октября на выезде против "Уотфорда".

К этому времени нападающий вернется в общую группу.

В составе английского клуба казахстанец успел провести четыре матча – три в Чемпионшипе и один в Кубке английской лиги.

Ранее стало известно, что Дастан Сатпаев встретился с коллегами по сборной Казахстана в Англии.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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