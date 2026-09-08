Дастан Сатпаев вернулся в состав "Челси" и может не сыграть за сборную Казахстана

Нападающий из Казахстана Дастан Сатпаев на время восстановления после травмы возвращается из "Бернли" в лондонский "Челси", сообщает Zakon.kz.

2 сентября 2026 года в домашнем матче четвертого тура Чемпионшипа "Бернли" сыграл вничью с "Мидлсбро" – 1:1. 18-летний Сатпаев вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту, после чего из-за повреждения ноги попросил замену, пишет Offside.

Позже в "Бернли" сообщили, что форвард из-за повреждения пропустит несколько игровых недель. Речь идет о травме задней поверхности бедра. После выздоровления он снова вернется в "Бернли".

Кроме того, под вопросом участие Сатпаева в ближайшем матче сборной Казахстана. Сбор национальной команды запланирован на 18 сентября, а первый матч состоится 26 сентября. Даже при скором восстановлении форварду потребуется время для возвращения к полноценным тренировкам и набора игровой нагрузки.

Отдельным фактором может стать решение "Бернли" и тренерского штаба сборной. Клубу важно не торопить молодого футболиста после травмы, а также дать ему возможность продолжить адаптацию к Чемпионшипу. Длительный перелет, смена тренировочного режима и участие в матче могут создать дополнительную нагрузку на игрока, который только возвращается после повреждения. Поэтому Сатпаев может пропустить сентябрьский сбор и не сыграть в матчах за сборную Казахстана даже в том случае, если медицинские сроки позволят ему начать тренироваться.

Казахстанец перешел в "Бернли" на правах аренды из "Челси" до конца текущей кампании. Его полноценное соглашение с лондонским клубом рассчитано до 2033 года. В футболке "Бернли" Сатпаев уже провел четыре официальных матча. Последняя встреча с "Мидлсбро" стала для него одной из лучших в начале английского этапа карьеры. Казахстанец был признан лучшим игроком матча.