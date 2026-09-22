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Спорт

Дастан Сатпаев встретился с коллегами по сборной Казахстана в Англии

Футбол Прибыл Сборную РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 14:39 Фото: Instagram/kff_team и dmrskk
25 сентября молодежная сборная Казахстана по футболу (U-21) сыграет на выезде со сверстниками из Англии в рамках восьмого тура отборочного цикла Евро-2027, сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого матча в расположение наших молодых футболистов прибыл нападающий английского клуба "Бернли" Дастан Сатпаев.

Экс-игрок "Кайрата" пожелал удачи своим землякам в поединке с англичанами, а также в предстоящих гостевых матчах с Ирландией (29 сентября) и Молдовой (6 октября).

Сам же 18-летний наш талант ныне проходит лечение после травмы и продолжает восстановление в "Челси".

А вот его соотечественникам по молодежке осталось провести заключительные три игры на пути к чемпионату Европы.

Конечно, подопечным Владимира Чебурина попасть на Евро-2027 практически невозможно, так как они сейчас занимают последнее шестое место в турнирной таблице группы D с активом в четыре очка.

Между тем победители ЧМ-2026 по футболу накануне договорились о дальнейшем сотрудничестве со своим наставником Луисом де ла Фуэнте.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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