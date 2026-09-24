Узбекистан догоняет Казахстан в медальном зачете Азиады-2026

На Азиаде в Айти и Нагое прошел пятый соревновательный день. 24 сентября сборная Казахстана завоевала семь медалей: одну золотую, три серебряные и три бронзовые, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в этот день Казахстану награды принесли Владислав Яковлев и Иван Чернухин ("золото" – академическая гребля), Абдурашид Абдуллаев ("серебро" – ушу-саньда – 75 кг), Милад Карими ("серебро" – спортивная гимнастика, вольные упражнения), Кирилл Проходов ("серебро" – фехтование – шпага), Ольга Шмелёва и Татьяна Токарницкая ("серебро" – байдарка-двойка), Сергей Емельянов и Тимофей Емельянов ("бронза" – каноэ-двойка).

Тройка сильнейших стран-участниц:

1. Китай: "золото" – 80, "серебро" – 30, "бронза" – 20 = 130.

2. Япония: "золото" – 20, "серебро" – 34, "бронза" – 37 = 91.

3. Южная Корея: "золото" – 10, "серебро" - 12, "бронза" – 28 = 50.

... 4. Казахстан: "золото" – 8, "серебро" - 8, "бронза" – 9 = 25.

... 5. Узбекистан: "золото" – 6, "серебро" – 12, "бронза" – 8 = 26.

... 13. Таджикистан: "золото" – 2, "серебро" – 1, "бронза" – 1 = 4.

... 25. Кыргызстан: "золото" – 0, "серебро" – 1, "бронза" – 3 = 4.

... 28. Туркменистан: "золото" – 0, "серебро" – 1, "бронза" – 0 = 1.

Ранее мы писали о том, как Казахстан завоевал семь медалей: итоги четвертого дня Азиады-2026.