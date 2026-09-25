Соболенко пропустит турнир с участием Рыбакиной

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко не сыграет на турнире WTA-500 в Нинбо (Китай), который состоится с 19 по 25 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает Sports.kz со ссылкой на WTA, Соболенко пропустит соревнования в Нинбо второй год подряд. При этом турнир соберет сильный состав участниц.

Первой сеяной станет первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина, которая является действующей чемпионкой соревнования.

В прошлом сезоне она завоевала титул, обыграв в финале россиянку Екатерину Александрову со счетом 3:6, 6:0, 6:2. В предварительный список участниц также вошли американка Джессика Пегула, полька Ига Швентек, украинки Элина Свитолина и Марта Костюк, швейцарка Белинда Бенчич, россиянка Диана Шнайдер и американка Ива Йович.

В сентябре по итогам Открытого чемпионата США (US Open) Соболенко официально потеряла статус первой ракетки мира.

Ранее стало известно, что Путинцева выдала яркий бой в противостоянии с 35-й ракеткой мира.