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Спорт

Соболенко пропустит турнир с участием Рыбакиной

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 06:30 Фото: Instagram/arynasabalenka
Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко не сыграет на турнире WTA-500 в Нинбо (Китай), который состоится с 19 по 25 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает Sports.kz со ссылкой на WTA, Соболенко пропустит соревнования в Нинбо второй год подряд. При этом турнир соберет сильный состав участниц.

Первой сеяной станет первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина, которая является действующей чемпионкой соревнования.

В прошлом сезоне она завоевала титул, обыграв в финале россиянку Екатерину Александрову со счетом 3:6, 6:0, 6:2. В предварительный список участниц также вошли американка Джессика Пегула, полька Ига Швентек, украинки Элина Свитолина и Марта Костюк, швейцарка Белинда Бенчич, россиянка Диана Шнайдер и американка Ива Йович.

В сентябре по итогам Открытого чемпионата США (US Open) Соболенко официально потеряла статус первой ракетки мира.

Ранее стало известно, что Путинцева выдала яркий бой в противостоянии с 35-й ракеткой мира.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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