Соболенко пропустит турнир с участием Рыбакиной
Как передает Sports.kz со ссылкой на WTA, Соболенко пропустит соревнования в Нинбо второй год подряд. При этом турнир соберет сильный состав участниц.
Первой сеяной станет первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина, которая является действующей чемпионкой соревнования.
В прошлом сезоне она завоевала титул, обыграв в финале россиянку Екатерину Александрову со счетом 3:6, 6:0, 6:2. В предварительный список участниц также вошли американка Джессика Пегула, полька Ига Швентек, украинки Элина Свитолина и Марта Костюк, швейцарка Белинда Бенчич, россиянка Диана Шнайдер и американка Ива Йович.
В сентябре по итогам Открытого чемпионата США (US Open) Соболенко официально потеряла статус первой ракетки мира.
Ранее стало известно, что Путинцева выдала яркий бой в противостоянии с 35-й ракеткой мира.